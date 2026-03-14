Cacería del sospechoso de tiroteo mortal retrasa apertura de puertas del Players Championship

El sheriff del condado de St. Johns, Rob Hardwick, indicó que el sospechoso, a quien identificó como Christian Barrios, les disparó a dos personas en múltiples ocasiones alrededor de las 10:30 de la tarde del viernes en el estacionamiento de Walgreens, en lo que calificó como una situación de violencia doméstica. La tienda se encuentra a aproximadamente una milla del campo.
Las autoridades informaron que fue capturado alrededor de las 8 de la mañana del sábado en el condado de Nassau, el condado más al noreste de Florida, ubicado a una hora al norte del TPC Sawgrass.
La PGA citó “consideraciones operativas” al decidir no abrir las puertas hasta las 9 de la mañana La primera salida comenzó según lo previsto a las 8:15 de la mañana. Las áreas de hospitalidad retrasaron su apertura hasta las 11 de la mañana.
Hardwick señaló que unidades caninas persiguieron a Barrios dentro del TPC Sawgrass tras el tiroteo. Manifestó que Barrios, quien cumplió 32 años el sábado, en un momento recogió una radio del PGA Tour y más tarde la dejó caer. Luego robó un BMW negro, y las autoridades del condado de Nassau persiguieron el vehículo y provocaron que se estrellara contra el bosque.
El sospechoso huyó a pie antes de ser localizado y puesto bajo custodia. No estaba claro de inmediato si contaba con un abogado que pudiera hablar en su nombre.
Hardwick afirmó que el sospechoso tenía un largo historial delictivo y conocía a las víctimas, quienes recibieron múltiples disparos y fueron trasladadas a un hospital, donde murieron.
___
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP