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Buzos recuperan 52 cuerpos de un transbordador que naufragó en Indonesia tras días de búsqueda

YAKARTA, Indonesia (AP) — Buceadores han recuperado un total de 52 cadáveres en Indonesia en una operación de varios días tras el naufragio de un transbordador en aguas agitadas a principios de mes, informaron funcionarios el viernes. Las autoridades habían rescatado a 108 personas, pero 83 personas siguen desaparecidas.

En esta imagen, distribuida por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, BASARNAS, rescatistas trasladan el cuerpo de una víctima del naufragio de un transbordador enn un barco de la agencia, en el mar de Java, Indonesia, el 25 de septiembre de 2026. (BASARNAS vía AP)
En esta imagen, distribuida por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, BASARNAS, rescatistas trasladan el cuerpo de una víctima del naufragio de un transbordador enn un barco de la agencia, en el mar de Java, Indonesia, el 25 de septiembre de 2026. (BASARNAS vía AP) AP

El Virgo Transport 8 se dirigía de Surabaya, en Java Oriental, a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur, en la isla de Borneo, con 243 personas a bordo cuando emitió una llamada de auxilio el 13 de septiembre, explicando que la embarcación se estaba escorando en medio de una mala mar, con olas que alcanzaban los 3 metros (10 pies) de altura.

Más tarde, las autoridades supieron que el transbordador había volcado en aguas del archipiélago de Masalembo, en el mar de Java.

Durante la operación de búsqueda, los buzos recuperaron cuerpos de pasajeros tras romper las ventanas del ferry sumergido para acceder a su interior. La Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia indicó que se estaban empleando todos los recursos disponibles en el operativo.

“Nuestro objetivo principal es localizar a las víctimas desaparecidas y brindarles un cierre a sus familias”, señaló Mohammad Syafii, jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia.

La agencia aún planea reflotar el transbordador y sacar los restos del naufragio desde una profundidad de unos 30 metros (98 pies).

Los cuerpos recuperados han sido trasladados al hospital de la policía en la ciudad de Banjarmasin, en Borneo, para su identificación antes de ser entregados a sus familias.

Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas donde los transbordadores son un medio de transporte habitual. Los desastres ocurren con regularidad, y a menudo se culpa de ellos a la mala aplicación de las normas de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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