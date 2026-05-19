Buzos finlandeses recuperan los cuerpos de 2 italianos muertos de una cueva submarina en Maldivas

En esta imagen publicada por la División de Medios de la presidencia de Maldivas, un buzo finlandés se prepara para intentar recuperar los cuerpos de dos de los cuatro italianos fallecidos en el interior de una cueva submarina en un atolón este mes, en la isla de Alimathaa, en el atolón Vaavu, Maldivas, el martes 19 de mayo de 2026. (División de Medios de la presidencia de Maldivas via AP) AP

Los cuerpos fueron localizados el lunes, cuando se reanudaron las búsquedas después de haber sido suspendidas tras la muerte de un buzo militar local durante una peligrosa misión para intentar alcanzarlos.

Cinco buzos italianos desaparecieron el jueves, y uno de los cuerpos fue recuperado anteriormente. El plan es recuperar los dos cuerpos restantes el miércoles.

La localización de los dos cuerpos el martes fue anunciada por el portavoz presidencial Mohamed Hussain Shareef.

El portavoz del gobierno de Maldivas, Ahmed Shaam, había indicado antes que los tres buzos finlandeses recuperarían los cuerpos, que se encontraban a una profundidad de alrededor de 60 metros (200 pies). La profundidad legal para el buceo recreativo en las Maldivas es de 30 metros (casi 100 pies).

El gobierno de la nación insular del océano Índico señaló el lunes que los cuerpos fueron avistados en la parte más interna de la cueva por los tres expertos finlandeses en buceo, con apoyo de la policía y el ejército de Maldivas.

“Como se pensaba previamente, los cuatro cuerpos fueron hallados dentro de la cueva; no solo dentro de la cueva, sino muy adentro, en el tercer segmento de la cueva, que es la parte más grande”, explicó Shaam.

Agregó que los cuatro cuerpos fueron encontrados “prácticamente juntos”.

La organización Divers’ Alert Network Europe, que desplegó a los tres buzos finlandeses, indicó en su sitio web que son buzos técnicos y de cuevas con experiencia internacional en misiones de búsqueda y recuperación, incluidas operaciones en “entornos profundos con techo, espacios confinados y escenarios de alto riesgo”.

El equipo utilizó sistemas técnicos avanzados, incluidos sistemas de respirador de circuito cerrado, un sistema que recicla el gas exhalado y elimina el dióxido de carbono mediante un depurador químico, lo que permite “inmersiones significativamente más largas”, señaló la organización.

El cuerpo de un quinto italiano —un instructor de buceo— fue hallado antes fuera de la cueva el día en que se reportó su desaparición. Los cinco estaban explorando una cueva a una profundidad de unos 50 metros (160 pies) en el atolón de Vaavu el jueves, según el Ministerio italiano de Exteriores.

Los equipos iniciales ya se habían sumergido para identificar y marcar la entrada al sistema de cuevas donde desaparecieron los italianos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP