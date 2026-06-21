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Buxton conecta grand slam en inning de 10 carreras y Mellizos aplastan 16-8 a Diamondbacks

PHOENIX (AP) — Byron Buxton conectó un grand slam en una quinta entrada de 10 carreras y los de Minnesota aplastaron la noche del sábado por 16-8 a los Diamondbacks de Arizona.

Byron Buxton (derecha), de los Mellizos de Minnesota, conecta un grand slam en la quinta entrada contra los Diamondbacks de Arizona durante un partido de béisbol, el sábado 20 de junio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Darryl Webb)
Byron Buxton (derecha), de los Mellizos de Minnesota, conecta un grand slam en la quinta entrada contra los Diamondbacks de Arizona durante un partido de béisbol, el sábado 20 de junio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Darryl Webb) AP

Buxton suma 24 jonrones y tiene tres grand slams en su carrera.

Los Mellizos conectaron 16 hits en la cuarta y la quinta entradas, cuando enviaron a un total combinado de 24 bateadores al plato.

Minnesota abrió la quinta con tres hits para sacar del juego a Zac Gallen (3-6), a quien le cargaron nueve carreras y 12 hits —ambas cifras máximas de su carrera— en cuatro entradas y fracción, lo que elevó su efectividad a 6,10.

El jonrón de Buxton, hacia el jardín derecho-central, se lo conectó al venezolano Yilber Díaz, quien permitió siete hits y siete carreras. Realizó 44 lanzamientos y consiguió dos outs. Philip Abner entró al relevo y obtuvo el último out de la entrada.

Taj Bradley (6-3) trabajó cinco entradas, permitiendo tres hits y dos carreras —ambas por el segundo jonrón de la temporada del venezolano Jorge Barrosa—. Los Mellizos han ganado cinco de sus últimos seis juegos.

El doble de tres carreras del venezolano Ildemaro Vargas fue el batazo clave en la séptima de cinco carreras de los Diamondbacks contra el relevista Justin Lawrence. ___

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