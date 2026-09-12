Buscan barco de pasajeros indonesio con 240 personas que perdió contacto en el mar de Java

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La Oficina de Búsqueda y Rescate en Banjarmasin, la capital de la provincia de Kalimantán del Sur, indicó que recibió un reporte de que el Virgo Transport 8 había sufrido una falla de comunicación mientras se dirigía a esa ciudad desde Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, ubicada en la provincia de Java Oriental.

Según información inicial, la última posición conocida de la embarcación estaba en el mar de Java, a unos 148 kilómetros (92 millas) de un muelle en Banjarmasin.

No había reportes de víctimas.

Arianto Ardi, jefe de operaciones en la agencia de rescate de Banjarmasin, confirmó la pérdida de contacto con la embarcación, y manifestó que se había enviado personal de rescate a la zona.

“Hemos establecido un puesto de operaciones en Trisakti”, señaló.

Las autoridades indicaron que el operador del barco reportó el incidente tras recibir información de que la embarcación se había topado con mal tiempo.

———- Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP