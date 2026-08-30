americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Buscan a 2 marineros tras naufragio de barco pesquero francés cerca de puerto británico

BREST, Francia (AP) — Dos marineros estaban desaparecidos el domingo luego que un arrastrero pesquero con registro francés se hundiera al suroeste del puerto británico de Plymouth, informaron las autoridades francesas.

El Maranello se puso en contacto el sábado con otro arrastrero, el Stradale, para informar de un problema con sus artes de pesca. El Stradale logró rescatar a tres de los cinco tripulantes antes que el Maranello se hundiera, indicó la prefectura marítima francesa del Atlántico.

Dos marineros seguían desaparecidos pese a una fuerte operación de búsqueda y rescate.

Las dos embarcaciones se encontraban aproximadamente a 26 millas náuticas al suroeste de Plymouth, en una zona bajo responsabilidad británica. El Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Falmouth asumió la dirección de la operación de rescate en coordinación con sus homólogos franceses.

Un helicóptero evacuó a uno de los tres marineros rescatados por el Stradale, que estaba herido, y lo trasladó al Hospital de Truro para recibir tratamiento. Los otros dos marineros fueron llevados a Plymouth para recibir atención médica.

La prefectura marítima señaló que la búsqueda, coordinada por el MRCC de Falmouth, continúa.

El Falcon 50 de la Marina francesa, junto con dos botes salvavidas británicos y dos aeronaves británicas, ha sido desplegado en la búsqueda.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacados del día

¿PREPARAN EL FUNERAL DE RAÚL CASTRO EN CUBA? Filtran supuesto protocolo con nueve días de duelo nacional

¿PREPARAN EL FUNERAL DE RAÚL CASTRO EN CUBA? Filtran supuesto protocolo con nueve días de duelo nacional

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter