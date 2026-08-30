Buscan a 2 marineros tras naufragio de barco pesquero francés cerca de puerto británico

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El Maranello se puso en contacto el sábado con otro arrastrero, el Stradale, para informar de un problema con sus artes de pesca. El Stradale logró rescatar a tres de los cinco tripulantes antes que el Maranello se hundiera, indicó la prefectura marítima francesa del Atlántico.

Dos marineros seguían desaparecidos pese a una fuerte operación de búsqueda y rescate.

Las dos embarcaciones se encontraban aproximadamente a 26 millas náuticas al suroeste de Plymouth, en una zona bajo responsabilidad británica. El Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Falmouth asumió la dirección de la operación de rescate en coordinación con sus homólogos franceses.

Un helicóptero evacuó a uno de los tres marineros rescatados por el Stradale, que estaba herido, y lo trasladó al Hospital de Truro para recibir tratamiento. Los otros dos marineros fueron llevados a Plymouth para recibir atención médica.

La prefectura marítima señaló que la búsqueda, coordinada por el MRCC de Falmouth, continúa.

El Falcon 50 de la Marina francesa, junto con dos botes salvavidas británicos y dos aeronaves británicas, ha sido desplegado en la búsqueda.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP