Burrow y Bengals dominan a Steelers 38-18 y toman solos el liderato del Norte de la AFC

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Ja'marr Chase (1), receptor abierto de los Bengals de Cincinnati, atrapa un pase superando la cobertura de Asante Samuel Jr. (22), de los Steelers de Pittsburgh, durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Joshua A. Bickel) AP

El corredor Chase Brown sumó 82 yardas desde la línea de golpeo y anotó dos touchdowns, ambos por recepción, mientras los Bengals (7-2) ampliaron su racha ganadora a cinco partidos. Fue la primera vez en cuatro oportunidades que un equipo jugó en Europa la semana anterior y venció a un rival que venía de su descanso.

La defensa de Cincinnati capturó tres veces al quarterback de Pittsburgh, Aaron Rodgers, quien tuvo uno de los peores partidos de su carrera de 22 años. Rodgers completó su primer pase hasta su octavo intento: un envío de 5 yardas al ala cerrada Dwayne Washington tras una jugada de engaño, con cuatro minutos por jugarse en la primera mitad.

Burrow completó 35 de 44 y registró un índice de pasador de 135,7. Fue reemplazado por Joe Flacco a mitad del cuarto periodo. Fue el 10mo partido de 400 yardas en la carrera de siete años de Burrow en la NFL y el tercero esta temporada. Las 409 yardas empataron como la sexta mayor cifra que Pittsburgh ha permitido a un quarterback.

Pittsburgh (6-3) tuvo problemas en las tres fases hasta el cuarto periodo. Rodgers terminó 15 de 29 para 129 yardas, con pases de touchdown en el cuarto periodo a DK Metcalf y Pat Freiermuth.

Jaylen Warren, quien llegó como sexto en la liga en yardas desde la línea de golpeo, se quedó en apenas 41 yardas. Lo limitaron a siete acarreos para 15 yardas después de haber corrido para 127 yardas en la victoria de los Steelers 30-27 sobre los Bengals en la Semana 3. ___

FUENTE: AP

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