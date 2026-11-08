Burrow impulsa a los Bengals ante los Falcons en Madrid para sumar 4to triunfo al hilo

El quarterback de los Bengals de Cincinnati Joe Burrow (9) pasa la pelota durante el partido de la NFL contra los Falcons de Atlanta disputado en Madrid el 8 de noviembre de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

El quarterback de los Bengals de Cincinnati Joe Burrow (9) celebra tras anotar un touchdown durante el partido de la NFL contra los Falcons de Atlanta disputado en Madrid, el 8 de noviembre de 2026. (AP Foto/Francisco Seco) AP

Ja’Marr Chase tuvo ocho recepciones para 142 yardas en la primera mitad, y Tee Higgins añadió dos recepciones de touchdown en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. Chase terminó con 10 atrapadas para 155 yardas y un touchdown.

Tras su recepción de touchdown de 47 yardas en el primer cuarto, Chase celebró con Higgins al más puro estilo español: Higgins imitó a un toro poniéndose las manos en la cabeza como si fueran cuernos y Chase hizo de torero con un capote imaginario.

Los Bengals (6-2) han anotado 30 puntos o más en cuatro partidos consecutivos por primera vez desde 1997. Fue la segunda derrota consecutiva para los Falcons (3-6).

Burrow, que completó 24 de 29 pases para 271 yardas el domingo, había lanzado cinco pases de touchdown y corrió para otro en tiempo extra en la victoria de la semana pasada por 43-36 sobre los Titans de Tennessee.

Al jugar bajo el techo cerrado del Bernabéu, el quarterback de los Falcons, Michael Penix Jr., rindió mejor que bajo la lluvia en la derrota 16-0 ante los Buccaneers en Tampa Bay la semana pasada, pero lanzó una intercepción tardía que se sumó a su touchdown en la primera serie ofensiva, a pase al ala cerrada Charlie Woerner. Penix completó 20 de 31 para 162 yardas, con un touchdown y una intercepción, y agregó 50 yardas por tierra.

El corredor Bijan Robinson tuvo 42 yardas en tres acarreos en la primera serie ofensiva de los Falcons. Terminó con 100 yardas por tierra y un touchdown en 19 acarreos, y 47 yardas por aire en seis recepciones.

Fue el segundo partido de temporada regular de la NFL en Madrid, después de que los Dolphins de Miami vencieron a los Commanders de Washington 16-13 en tiempo extra en el partido inaugural en el país el año pasado. Fue el séptimo encuentro de récord de nueve partidos de la NFL que se disputarán fuera de Estados Unidos para esta temporada. Los restantes serán en Múnich, Alemania, y en Ciudad de México.

Una multitud de 78.660 personas se dio cita el domingo en la capital española, con los aficionados de los Bengals en aparente mayoría frente a los locales Falcons.

Las luces del Bernabéu se apagaron de repente justo cuando los Bengals iban a ejecutar un centro en los dos últimos minutos, lo que hizo que la jugada se repitiera.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP