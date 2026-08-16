Burleson y Walker pegan vuelacercas e impulsan 4; Cardenales aplastan 11-4 a Cachorros

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Jordan Walker, de los Cardenales de San Luis, hace un gesto al dugout tras conectar un doble de dos carreras ante los Cachorros de Chicago, el domingo 16 de agosto de 2026 (AP Foto/Melissa Tamez). AP

Burleson ha conectado jonrón en juegos consecutivos, elevando su total a 21 para igualar el máximo de su carrera. El batazo de Walker, su 24.º, fue apenas el segundo cuadrangular en 30 juegos para el jardinero derecho elegido al Juego de Estrellas, y coronó la cuarta entrada de seis carreras de los Cardenales.

Walker conectó dos dobles y Burleson uno para ayudar a que San Luis se encaminara con facilidad a su quinta victoria en siete juegos.

El dominicano Joshua Báez, quien el sábado se convirtió en el primer jugador en conectar tres jonrones en sus primeros tres turnos al bate en las Grandes Ligas, se fue de 5-0 con tres ponches.

Pete Crow-Armstrong disparó su 28.º jonrón, un batazo de dos carreras. El panameño Miguel Amaya añadió un cuadrangular solitario en la novena por Chicago, que perdió por tercera vez en cuatro juegos.

El campocorto de los Cachorros, Dansby Swanson, salió del juego después de lastimarse cuando hizo swing y falló al primer lanzamiento del abridor de los Cardenales, Hunter Dobbins, en la tercera entrada. Los Cachorros informaron que el ganador de dos Guantes de Oro presentó molestias en el costado izquierdo.

Dobbins (3-3) permitió dos carreras con dos hits en cinco entradas, ponchó a siete y dio cuatro bases por bolas. Luego siguieron tres relevistas.

El abridor dominicano de los Cachorros, Edward Cabrera (5-5), tuvo problemas tras salir de la lista de lesionados para su primera apertura desde el 23 de junio, cuando sufrió una distensión en el isquiotibial/aductor izquierdo contra los Mets en Nueva York. Para hacer espacio en el roster, los Cachorros enviaron al derecho mexicano Javier Assad a la sucursal de la Triple-A en Iowa. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP