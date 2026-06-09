Burleson pega jonrón e impulsa 3; May respalda a Cardinals en blanqueada 7-0 a Mets

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Alec Burleson, de los Cardenales de San Luis, completa el giro tras conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el martes 9 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

Dustin May lanzó seis sólidas entradas para cortar una racha de siete aperturas sin ganar para los Cardenales, que han ganado cinco juegos consecutivos, a uno de su mejor racha de la temporada.

El doble de dos carreras de JJ Westerholt ante el dominicano Freddy Peralta (4-5) encendió un tercer inning de cuatro anotaciones. Jordan Walker aportó un doble productor y Lars Nootbaar sumó más tarde en el episodio un rodado productor.

El panameño Iván Herrera conectó tres hits y recibió dos pelotazos en cinco apariciones al plato.

May (4-6) permitió cuatro hits y ponchó a seis, con una base por bolas. El derecho pelirrojo estaba 0-4 con efectividad de 3,86 desde su victoria anterior, el 21 de abril.

El venezolano Francisco Álvarez se fue de 3-1 en su regreso tras una lesión en la rodilla derecha.

Peralta permitió seis carreras y ponchó a cinco, con dos bases por bolas, en seis entradas.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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