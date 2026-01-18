americateve

Bulls vencen 124-102 a Nets y dividen serie de ida y vuelta

CHICAGO (AP) — Coby White anotó 24 puntos, Ayo Dosunmu consiguió 19 y los Bulls de Chicago vencieron el domingo por la noche 124-102 a los Nets de Brooklyn para dividir una serie de ida y vuelta en casa.

Jalen Wilson (22), de los Nets de Brooklyn, lucha contra Matas Buzelis (14), de los Toros de Chicago, por un balón suelto durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Chicago, el domingo 18 de enero de 2026. (AP Photo/Paul Beaty)
Los Nets ganaron el primer partido 112-109 el viernes por la noche en Brooklyn.

Nikola Vucevic añadió 17 puntos, 11 rebotes y seis asistencias para Chicago. Matas Buzelis también anotó 17 puntos.

Nolan Traore anotó 16 puntos para Brooklyn. Danny Wolf y Jalen Wilson encestaron 14 cada uno. Los Nets han perdido nueve de 11.

Dosunmu encestó triples al principio y al final de una racha de 10-0 al final del primer cuarto para ayudar a los Bulls a tomar una ventaja de 39-22 en el segundo. Chicago lideraba 70-51 al medio tiempo y la ventaja se mantuvo por encima de los 20 puntos durante la mayor parte de la segunda mitad.

Los Bulls promedian más de 20.000 aficionados en el United Center, pero había muchos asientos vacíos al inicio del partido, que comenzó 30 minutos después de que los Rams de Los Ángeles y los Bears iniciaran su juego de la ronda divisional de la NFC a unas pocas millas de distancia en Soldier Field.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

