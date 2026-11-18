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Buddy Hield, base de los Bulls de Chicago, festeja tras atinar un triple en el duelo del miércoles 18 de noviembre de 2026 ante los Nets de Brooklyn (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Los cinco titulares de Chicago aportaron cifras de dos dígitos al final de una primera mitad en que los Bulls anotaron 76 puntos. Ocho jugadores terminaron con al menos 10 unidades en el partido.

Los Bulls impusieron un récord de la franquicia, de 15 triples en la primera mitad y finalizaron con 21 tantos.

Norman Powell sumó 17 puntos y el expívot de los Nets Nic Claxton añadió 14 por los Bulls, que ganaron por tercera vez en cuatro partidos tras una racha de ocho derrotas. Superaron su anterior récord de la temporada, de 132 puntos contra Milwaukee.

Ambos equipos llegaron con marca de 3-10, pero lucieron muy desiguales. La única ventaja de los Nets fue 2-0 y los Bulls llegaron a estar arriba por 37 en la segunda mitad.

Egor Demin anotó 22 puntos por los Nets, que perdieron su tercer partido consecutivo. Julius Randle sumó 17, pero Michael Porter Jr. atinó 1 de 7 disparos y terminó con cinco unidades.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP