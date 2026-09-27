Bulls adquieren a Buddy Hield en canje con Hornets por Rob Dillingham

ARCHIVO - Foto del 13 de enero del 2026, el jugador de los Warriors de Golden State Buddy Hield avanza con el balón en el encuentro ante los Trail Blazers de Portland. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo) AP

Hield, de 33 años, cambia de equipo por segunda vez en cinco días. Fue traspasado de Atlanta a Charlotte el martes.

Hield jugó la temporada pasada con Golden State y Atlanta, promediando 7,6 puntos en 51 partidos. Fue traspasado de los Warriors a los Hawks en febrero.

Chicago, que terminó con marca de 31-51 la temporada pasada, está en reconstrucción bajo una nueva dirigencia. Bryson Graham llegó como vicepresidente ejecutivo de operaciones en mayo, y Tiago Splitter fue contratado como entrenador en junio.

Los Bulls seleccionaron a Caleb Wilson y Dailyn Swain en la primera ronda del draft en junio. También firmaron a Norman Powell en la agencia libre.

Dillingham, que cumple 22 años en enero, fue la selección número 8 del draft de 2024. Fue traspasado de Minnesota a Chicago en el acuerdo por Ayo Dosunmu en febrero.

El jugador de Carolina del Norte promedió 6,3 puntos y 2,2 asistencias en 65 partidos la temporada pasada.

Dillingham se suma a un equipo de Charlotte que terminó 44-38 el año pasado, en su primera temporada ganadora desde 2021-22. Los Hornets vencieron al Miami Heat 127-126 en el torneo de play-in de la NBA antes de ser eliminados por el Magic de Orlando en su siguiente partido.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP