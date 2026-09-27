americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bulls adquieren a Buddy Hield en canje con Hornets por Rob Dillingham

CHICAGO (AP) — Los Bulls de Chicago adquirieron al escolta veterano Buddy Hield y dinero en efectivo de los Hornets de Charlotte a cambio del escolta Rob Dillingham.

ARCHIVO - Foto del 13 de enero del 2026, el jugador de los Warriors de Golden State Buddy Hield avanza con el balón en el encuentro ante los Trail Blazers de Portland. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 13 de enero del 2026, el jugador de los Warriors de Golden State Buddy Hield avanza con el balón en el encuentro ante los Trail Blazers de Portland. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo) AP

Los equipos anunciaron el traspaso el domingo.

Hield, de 33 años, cambia de equipo por segunda vez en cinco días. Fue traspasado de Atlanta a Charlotte el martes.

Hield jugó la temporada pasada con Golden State y Atlanta, promediando 7,6 puntos en 51 partidos. Fue traspasado de los Warriors a los Hawks en febrero.

Chicago, que terminó con marca de 31-51 la temporada pasada, está en reconstrucción bajo una nueva dirigencia. Bryson Graham llegó como vicepresidente ejecutivo de operaciones en mayo, y Tiago Splitter fue contratado como entrenador en junio.

Los Bulls seleccionaron a Caleb Wilson y Dailyn Swain en la primera ronda del draft en junio. También firmaron a Norman Powell en la agencia libre.

Dillingham, que cumple 22 años en enero, fue la selección número 8 del draft de 2024. Fue traspasado de Minnesota a Chicago en el acuerdo por Ayo Dosunmu en febrero.

El jugador de Carolina del Norte promedió 6,3 puntos y 2,2 asistencias en 65 partidos la temporada pasada.

Dillingham se suma a un equipo de Charlotte que terminó 44-38 el año pasado, en su primera temporada ganadora desde 2021-22. Los Hornets vencieron al Miami Heat 127-126 en el torneo de play-in de la NBA antes de ser eliminados por el Magic de Orlando en su siguiente partido.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

TRUMP ENFRÍA RUMORES DE INVASIÓN A CUBA: apuesta por un acuerdo con La Habana

TRUMP ENFRÍA RUMORES DE INVASIÓN A CUBA: apuesta por un acuerdo con La Habana

EEUU INTENSIFICA PLANIFICACIÓN MILITAR SOBRE CUBA: evalúa tropas de apoyo para los próximos cuatro meses
ULTIMA HORA

EEUU INTENSIFICA PLANIFICACIÓN MILITAR SOBRE CUBA: evalúa tropas de apoyo para los próximos cuatro meses

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Cubano de Hialeah es declarado culpable por tráfico internacional de migrantes y lavado de dinero

Cubano de Hialeah es declarado culpable por tráfico internacional de migrantes y lavado de dinero

Choque múltiple en Doral deja seis heridos y obliga a cerrar una transitada intersección

Choque múltiple en Doral deja seis heridos y obliga a cerrar una transitada intersección

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter