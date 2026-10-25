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Bulgaria vota en unas elecciones presidenciales marcadas por crisis económica y guerra en Ucrania

SOFÍA, Bulgaria (AP) — Los búlgaros acudirán a las urnas el domingo para elegir a su próximo presidente, en una campaña centrada en el creciente deterioro económico y los ataques con drones contra el transporte marítimo en el mar Negro.

Carteles con la imagen del candidato presidencial independiente Andrey Gyurov y su candidato a vicepresidente, Georgi Kandev, se ven en la pantalla durante su mitin de cierre de campaña en Plovdiv, Bulgaria, el 21 de octubre de 2026. (AP Foto/Valentina Petrova)
Carteles con la imagen del candidato presidencial independiente Andrey Gyurov y su candidato a vicepresidente, Georgi Kandev, se ven en la pantalla durante su mitin de cierre de campaña en Plovdiv, Bulgaria, el 21 de octubre de 2026. (AP Foto/Valentina Petrova) AP

La votación también será la primera gran prueba para el partido Bulgaria Progresista, de línea afín a Moscú, del primer ministro Rumen Radev, tras su triunfo electoral en abril.

Pese a un número récord de candidatos, se espera que la contienda se defina en una segunda vuelta entre la actual presidenta, Iliana Yotova, respaldada por el partido de Radev, y el ex primer ministro interino Andrey Gyurov, apoyado por partidos de oposición prooccidentales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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