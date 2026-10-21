Bukele anuncia operación para rescatar a soldados salvadoreños tras ataque de pandillas en Haití

El ataque —considerado la primera gran agresión desde que una fuerza internacional inició operaciones en el país caribeño contra las pandillas, ocurrió el domingo en Croix-des-Bouquets, una comunidad en la capital de Haití, Puerto Príncipe, que ahora está controlada por esos grupos violentos.

“Hoy (miércoles) hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos. Y no tomen nuestras palabras como amenazas vacías”, indicó Bukele en su cuenta de la red social X.

Dirigiéndose a jefes y miembros de pandillas, Bukele les pidió devolver a los salvadoreños “vivos, sin ningún daño”, y les advirtió que, si lo hacen de esa manera, “todo volverá a ser como antes del secuestro”.

Las Fuerzas Armadas de El Salvador informaron en un comunicado el lunes que los cuatro técnicos de aviación regresaban al campamento cuando el vehículo blindado fue atacado con explosivos e incendiado.

Indicaron que los cuatro hombres lograron huir del vehículo en llamas y que se está trabajando con fuerzas internacionales “para establecer contacto y determinar la ubicación de nuestros militares”.

Las autoridades salvadoreñas señalaron que se enviaron helicópteros a la zona, pero que éstos también fueron atacados a tiros cuando dispersaban a hombres armados en el área.

Bukele señaló en su mensaje en X que la misión de El Salvador “solo cuenta con pilotos y personal técnico” que realizan como “trabajo principal” evacuaciones médicas y “no hacer la guerra”.

El Salvador aprobó una ley para renovar por 12 meses —desde el 2 octubre de 2026— la participación de la Fuerza Armada en la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití. La ONU autorizó en septiembre de 2025 esa fuerza de supresión de 5.550 integrantes a fin de reemplazar a una anterior fuerza multinacional liderada por Kenia, que tuvo dificultades por la falta de fondos y recursos en su intento por ayudar a la Policía Nacional de Haití a contener la violencia de las pandillas.

La fuerza de supresión de pandillas cuenta actualmente con más de 2.000 efectivos desplegados en Haití, incluidos soldados de Chad, Jamaica y Guatemala.

La violencia de las pandillas ha desplazado a casi 1,5 millones de personas en Haití en los últimos años, con más de 5.700 personas muertas o heridas desde enero hasta mediados de septiembre, y más de 230 personas secuestradas, según Naciones Unidas.

FUENTE: AP