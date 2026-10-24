Bukele afirma que cuerpos encontrados no son de los soldados salvadoreños desaparecidos en Haití

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Un funcionario con conocimiento de la investigación, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato al no estar autorizado a declarar públicamente sobre el caso, destacó que se cree que los cuatro cuerpos no son los de los técnicos de aviación salvadoreños.

Bukele afirmó que una organización no gubernamental les entregó los restos de un niño, un hombre de gran estatura y de otra persona que portaba un uniforme distinto al que vestían los salvadoreños. Destacó que también se recibieron identificaciones y uniformes militares de otras nacionalidades.

“No son nuestros hombres”, expresó Bukele en la red social X.

Según el mandatario, la organización que les entregó los restos aseguró que pertenecían a los cuatro aerotécnicos.

En tanto, el diario The New York Times, citando a una organización de ayuda humanitaria, informó de la posibilidad de que los cuatro cadáveres sean los de los salvadoreños desaparecidos, pero aclaró que los restos se encontraban “sumamente quemados” por lo que se requieren análisis forenses para su identificación.

Los cuatro técnicos salvadoreños forman parte la Fuerza de Supresión de Pandillas, creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para combatir al crimen organizado en la nación caribeña.

El Salvador desplegó el jueves a 100 elementos de sus fuerzas especiales hacia Haití para asistir en las labores de rescate de los técnicos salvadoreños. Bukele había anunciado el día anterior una operación militar en la nación caribeña, además de advertir de una respuesta más contundente si los salvadoreños no eran liberados con vida y sin daños. El mandatario salvadoreño ha advertido que los cuatro desaparecidos no son militares especializados en asuntos de guerra, sino técnicos de aviación. El gobierno de Haití calificó el hecho de secuestro y aseguró que su localización es una prioridad absoluta. ___ Coto informó desde San Juan. FUENTE: AP