Buehler vence a su exequipo y France pega jonrón en triunfo de Padres 7-1 sobre Dodgers

Compartir en:









Yuki Matsui, de los Padres de San Diego, reacciona tras el último out de la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, el viernes 26 de junio de 2026, en San Diego. (Foto AP/Derrick Tuskan) AP

Buehler (5-3) permitió tres hits y otorgó tres bases por bolas, con cinco ponches, en su segunda apertura de por vida contra Los Ángeles, sus empleadores durante su primera década en el béisbol profesional.

Mookie Betts conectó un jonrón por los Dodgers, líderes de las Grandes Ligas, cuya racha de tres triunfos seguidos terminó en el primero de siete juegos en 10 días entre estos rivales del sur de California.

Sung-mun Song impulsó dos carreras con un sencillo antes de que los dominicanos Rodolfo Durán y Fernando Tatis Jr. añadieran hits productores en una octava entrada de cuatro carreras para San Diego.

Roki Sasaki (3-5) permitió tres carreras y otorgó cinco bases por bolas —su cifra más alta de la temporada, igualando su tope—, sin poder salir de la quinta entrada en su primera apertura contra los Padres.

Manny Machado, también de República Dominicana, y Tatis conectaron dobles que pegaron en la pared ante Sasaki antes de que Jack Dreyer lo reemplazara en la quinta y saliera de un atolladero con las bases llenas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP