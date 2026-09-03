Buccaneers, Panthers, Falcons y Saints, todos aspirantes en la división más débil de la NFL

El quarterback Baker Mayfield de los Buccaneers de Tampa Bay previo a un partido de pretemporada contra los Jets de Nueva York, el viernes 14 de agosto de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Un récord perdedor fue suficiente en dos ocasiones en los últimos cuatro años y ningún equipo ha ganado más de 10 partidos desde que Tom Brady condujo a los Buccaneers a una marca de 13-4 en 2021.

Los Panthers de Carolina pusieron fin la temporada pasada al reinado de cuatro años de Tampa Bay en la cima de la división al ganar un desempate entre tres equipos con marca de 8-9.

Un cierre fuerte de los Falcons no salvó el puesto de Raheem Morris y Atlanta terminó contratando a Kevin Stefanski, dos veces elegido Entrenador del Año de la NFL por AP.

Los Saints cerraron con marca de 4-1 tras arrancar 2-10, y quizá hayan encontrado a un quarterback en Tyler Shough.

Esta es la división más débil de la NFL, así que entre 8 y 10 victorias podrían volver a bastar.

La carrera por la cima comienza el 13 de septiembre.

El equipo de Baker

Los Buccaneers tienen a un entrenador —Todd Bowles— que está en la cuerda floja y a un quarterback —Baker Mayfield— que reprochó a la organización no haberle dado la extensión de contrato que quería, sintiéndose “irrespetado”.

Mayfield está motivado para demostrar que merece cobrar entre los mejores quarterbacks de la liga tras una decepcionante segunda mitad en 2025. Fue candidato al MVP cuando los Bucs arrancaron 6-2, pero lidió con lesiones mientras el equipo atravesaba dificultades. Pese a perder a Mike Evans en la agencia libre, los Bucs tienen el talento para ser dinámicos a la ofensiva bajo el coordinador Zac Robinson, en su primer año. Una línea ofensiva sana es la clave.

“Baker está en un gran momento ahora mismo. He conversado con él. Estamos en un muy buen punto. Está enfocado en ganar y está enfocado en tener un gran año”, dijo el gerente general Jason Licht.

La defensa ha sido un problema para los Buccaneers desde 2021, cuando dejaron escapar la oportunidad de repetir con Brady. Licht no hizo grandes golpes de efecto, pero reforzó la defensa con varias incorporaciones clave en la agencia libre. El movimiento de mayor impacto llegó en el draft, cuando el cazamariscales Rueben Bain Jr. fue tomado por Tampa Bay.

Año decisivo

Bryce Young tuvo su mejor temporada el año pasado, ayudando a los Panthers a superar a los Buccaneers. Pero Carolina no le dio una extensión de contrato y es probable que el seleccionado número 1 global del draft de 2023 juegue la temporada completa. Ya se ejerció su opción de quinto año para 2027, así que el equipo parece dispuesto a tomarse otra campaña para evaluarlo.

Young cuenta con un creador de jugadas de primer nivel en Tetairoa McMillan, quien fue el Novato Ofensivo del Año de la NFL por AP. Además, el corredor Chuba Hubbard le da a la ofensiva un ataque equilibrado. Pero las lesiones han afectado a la línea ofensiva en el campamento de entrenamiento y eso quedó en evidencia cuando los Panthers tuvieron una práctica conjunta contra la defensa de Houston.

“Tenemos que ser mejores”, expresó Young después de esa sesión:

El cazamariscales Jaelan Phillips y el linebacker Devin Lloyd fortalecen a una defensa que necesitaba mejorar la presión al pasador.

El entrenador Dave Canales, en su tercer año, ha mejorado al equipo en cada una de sus dos primeras temporadas. El siguiente paso es alcanzar victorias de dos dígitos.

Nuevo hombre al mando

Stefanski llegó a Atlanta con un currículum impresionante tras llevar dos veces a los modestos Browns de Cleveland a los playoffs.

Ahora intenta guiar a los Falcons a su primera temporada ganadora desde 2017.

Tua Tagovailoa fue contratado para ser el quarterback número 1, pero no se afianzó Michael Penix Jr. regresó de una cirugía de rodilla para hacerle competencia.

Sea cual sea el quarterback que esté bajo centro, debería entregarle el balón a Bijan Robinson tan a menudo como sea posible. El corredor All-Pro es uno de los mejores jugadores integrales de la NFL y no es el único generador de jugadas en la ofensiva de Atlanta. Drake London y Kyle Pitts recibieron nuevos contratos y aumentaron las expectativas.

Todos están en un nuevo sistema bajo el coordinador Tommy Rees, en su primer año, y el entrenador de línea ofensiva Bill Callahan.

“Tenemos muchas variaciones diferentes”, señaló Robinson.

Los Falcons tienen problemas en defensa y no contarán con el cazamariscales Jalon Walker en toda la temporada, ni con James Pearce Jr. en los primeros ocho partidos debido a una suspensión.

Eso aumentará la presión sobre la ofensiva, que potencialmente tendrá que ganar tiroteos.

Motivos para la esperanza

Shough tuvo marca de 5-4 como titular y terminó como segundo en la puja del premio al Novato Ofensivo del Año de la NFL por AP.

Les da a los Saints motivos para el optimismo tras algunas temporadas desalentadoras.

Nueva Orleans sumó al veterano corredor Travis Etienne y seleccionó en la primera ronda al receptor Jordyn Tyson (lesionado para el inicio de la temporada) para unirse a Chris Olave y al versátil corredor Alvin Kamara en la ofensiva.

El entrenador Kellen Moore, en su segundo año, sabe cómo usar a sus creadores de jugadas —ganó un Super Bowl como coordinador ofensivo en Filadelfia en 2024—, así que los Saints podrían tener una ofensiva formidable si los jugadores clave están sanos.

La defensa es una preocupación tras la pérdida de Bryan Bresee por una lesión de rodilla y la salida del líder veterano Demario Davis en la agencia libre.

Aun así, los Saints deberían estar en la pelea en esta división.

Pronóstico de posiciones:

Buccaneers, Panthers, Falcons, Saints.

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FUENTE: AP