Buccaneers: Baker Mayfield se perderá al menos 3 semanas tras dislocarse pulgar derecho

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Baker Mayfield (6), quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, yace tendido en el campo después de sufrir una lesión durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Vikings de Minnesota, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Tampa, Florida. (AP Foto/Jason Behnken) AP

El entrenador de los Buccaneers Todd Bowles informó que el quarterback novato Jalon Daniels, quien no fue seleccionado en el draft, será titular la próxima semana contra los Packers de Green Bay.

Mayfield se lesionó cuando su mano de lanzar golpeó al linebacker de los Vikings Blake Cashman en un pase desesperado en cuarta oportunidad que fue interceptado al final del cuarto periodo, en la derrota por 23-16.

Una resonancia magnética reveló que Mayfield no sufrió daño en los ligamentos ni una fractura. Aun así, estará fuera de acción durante unas semanas.

Mayfield, quien firmó una extensión de tres años por 165 millones de dólares antes de la temporada, no se había perdido una titularidad desde que se unió a los Buccaneers en 2023.

Los Buccaneers (0-3) han tenido su peor inicio desde 2014.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP

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