Buccaneers abren campamento entre disputas contractuales con Baker Mayfield y Vita Vea

Baker Mayfield (6), quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, lanza un pase durante la práctica en el campamento de entrenamiento del equipo de la NFL, el miércoles 29 de julio de 2026, en Tampa, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Baker Mayfield estuvo en el campo liderando la ofensiva después de no conseguir una extensión a largo plazo. Vita Vea se quedó al margen por una lesión de espalda tras solicitar un traspaso luego de un desacuerdo contractual.

El entrenador Todd Bowles, quien pasó un rato conversando con Vea durante la práctica, comentó que el tackle defensivo, dos veces seleccionado al Pro Bowl, se resintió de la espalda el martes.

Vea, de 31 años, está en la última temporada de un contrato de cuatro años por 71 millones de dólares. Bowles indicó que no ha hablado con el gerente general Jason Licht sobre la posibilidad de traspasar a Vea.

Mayfield está entrando en la última campaña de un contrato de tres años por 100 millones de dólares. Se había impuesto como fecha límite llegar a un nuevo acuerdo antes de que comenzara el campamento.

Mayfield ha manifestado que quiere quedarse en Tampa Bay, donde reactivó su carrera tras reemplazar a Tom Brady en 2023. Los Buccaneers quieren retenerlo, por lo que ambas partes aún podrían concretarlo antes de marzo, cuando Mayfield podrá convertirse en agente libre.

Los Buccaneers podrían aplicarle la etiqueta de jugador franquicia a Mayfield en el receso posterior a la campaña, pero eso todavía queda lejos.

“Desde el punto de vista del equipo, no vamos a convertir este campamento de entrenamiento en algo sobre Baker”, expresó Bowles. “Si pasa algo, genial, pero nos estamos preparando para la temporada y vamos a dejar que se desarrolle. Él espera tener una gran temporada por su parte. Le encantan los compañeros que tiene alrededor y está construyendo a partir de eso. Eso es lo único con lo que vamos a seguir por ahora”.

Bowles no está preocupado de que los temas contractuales se conviertan en una distracción. Los Buccaneers vieron terminar la racha de cuatro títulos consecutivos de la División Sur de la Conferencia Nacional la temporada pasada, cuando finalizaron 8-9 tras comenzar 6-2.

“Bueno, todos los años hay jugadores con los que vas a tener esto”, dijo Bowles sobre las disputas contractuales. “Resulta que estos son dos de nuestros jugadores más importantes. No habíamos tenido este tema con dos de los más relevantes en un tiempo, pero lo hemos tenido año con años. Simplemente no había sido de esa magnitud. Pero siempre se trata de fútbol americano. Siempre va a haber distracciones, igual que las hay el día del partido. Va a haber cambios repentinos y va a haber cambios repentinos en el campo.

“Tenemos un grupo muy profesional y maduro, con mucho liderazgo, empezando por Baker (Mayfield). Así que él se asegura de que eso esté separado. Se asegura de que el equipo sepa que eso está separado. Como dije, no vamos a convertir este campamento de entrenamiento en lo que firmó o lo que no firmó, o en que sea su año de contrato. Simplemente vamos a jugar”.

El tackle izquierdo Tristan Wirfs, dos veces All-Pro, tampoco participó en la primera práctica del equipo debido a una lesión en el tendón de la corva.

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FUENTE: AP