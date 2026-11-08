Bryson DeChambeau no se arrepiente de unirse a LIV y no tiene planes claros para su próximo paso

DeChambeau publicó sus reflexiones en redes sociales el domingo; fueron sus primeros comentarios públicos desde que LIV abandonó el jueves los planes de salir de la bancarrota bajo el Capítulo 11 con una nueva versión de la liga. Era el jugador con más peso de cuantos respaldaban LIV 2.0.

“No voy a reescribir los últimos cuatro años”, escribió DeChambeau. “Tomé una decisión en la que creía, y estoy agradecido por lo que vino con ella: jugar ante aficionados nuevos y de siempre en todo el mundo que rara vez podían ver a los mejores jugadores en casa”.

DeChambeau y Jon Rahm, ambos campeones de dos majors, son los dos nombres más importantes de la liga rival, que ya no cuenta con el respaldo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí. El tribunal de bancarrota en Nueva Jersey aprobó la finalización del contrato de Rahm con LIV.

Rahm ganó el domingo el Campeonato de Abu Dabi, con lo que volvió a ubicarse entre los 10 mejores del mundo.

El español ha dicho que no ha hablado con el PGA Tour sobre una vía de regreso —por ahora, está mirando un calendario del circuito europeo para 2027 porque el PGA Tour ha vetado a los jugadores de LIV durante un año desde su última participación.

El caso de DeChambeau podría ser más complejo porque estuvo entre los jugadores que presentaron una demanda antimonopolio contra el PGA Tour.

“Desde mi perspectiva, apesta que los jugadores del PGA Tour no estén necesariamente ganando. Espero que puedan encontrar una manera de asegurarse de que se les valore de la misma forma que a nosotros en LIV”, dijo en una entrevista con CNN tras el acuerdo de junio de 2023 entre el PGA Tour, el circuito europeo y el Fondo de Inversión Pública.

“Arnold Palmer dijo que ningún jugador es más grande que el juego, y quiero reconocer que, en el camino, he dicho algunas cosas que no ayudaron”, escribió DeChambeau en la publicación del domingo. “Pase lo que pase después, lo abordaré con humildad y respeto por las personas que sostuvieron este juego mucho antes que yo”.

DeChambeau tiene previsto jugar el Nedbank Golf Challenge en Sudáfrica —sede de su quinta y última victoria en LIV Golf— del 3 al 6 de diciembre en Johannesburgo. Será apenas su tercer torneo fuera de LIV y de los majors desde que dejó el PGA Tour en junio de 2022.

“Más allá de eso, haré lo que venga de la manera correcta”, afirmó.

DeChambeau, quien llevó a los Crushers al título de la temporada en 2023, señaló que todavía cree en el golf por equipos más allá de la Ryder Cup y la Presidents Cup.

“Puede que en el futuro se vea diferente, pero sigo creyendo que es esencial para hacer crecer el juego”, sostuvo.

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FUENTE: AP