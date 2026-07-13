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Bryce Harper dice que FanDuel usó su video de Cameo como premio VIP sin su consentimiento

FILADELFIA (AP) — El toletero de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper, manifestó que no sabía que un video de Cameo que grabó sería utilizado por FanDuel como recompensa para un cliente VIP que posteriormente demandó a la casa de apuestas, al afirmar que se aprovechó de su adicción al juego.

Bryce Harper de los Filis de Filadelfia habla con la prensa durante la semana del Juego de Estrellas el lunes 13 de julio del 2026. (AP Foto/Matt Rourke)
Bryce Harper de los Filis de Filadelfia habla con la prensa durante la semana del Juego de Estrellas el lunes 13 de julio del 2026. (AP Foto/Matt Rourke) AP

The Philadelphia Inquirer informó la semana pasada que un aficionado llamado Terry Thompson había apostado 18,5 millones de dólares con FanDuel y que finalmente fue recompensado con un video personalizado de Harper.

En el video, Harper se dirigió al aficionado por su nombre e incluso mencionó al hijo pequeño del hombre. Harper compartió el lunes una captura de pantalla de la solicitud en Cameo, una aplicación que permite a los usuarios pagar a celebridades para que graben videos personalizados.

“Si hubiera sabido la verdadera intención de FanDuel, no habría hecho el video”, expresó Harper. “Lo mismo aplica si hubiera sabido algo sobre Terry o su situación”.

The Inquirer informó que Thompson perdió 1,5 millones de dólares, según una demanda que el Public Health Advocacy Institute presentó en marzo en el Tribunal de Common Pleas en Filadelfia en nombre de Thompson y contra FanDuel y DraftKings. También se informó que Thompson perdió dinero con DraftKings.

El video estaba marcado con el logotipo de FanDuel. Harper dijo en el video que se comunicó a petición del gerente VIP de Thompson en el sitio, “tu anfitriona Bryttanni en FanDuel”.

Harper abordó la situación en una publicación en redes sociales el lunes, horas antes de su participación programada en el Derby de Jonrones.

“No sabía que FanDuel haría esto”, escribió Harper. “No di mi consentimiento, y FanDuel no tenía derecho a hacerlo”.

Consultada para que comentara al respecto, FanDuel dijo que está “comprometida con fomentar una cultura de juego responsable y proteger a nuestros clientes".

“A diferencia de las casas de apuestas ilegales en el extranjero, los empleados de FanDuel están capacitados para reconocer y señalar indicios de juego problemático y ofrecer recursos y herramientas, y seguimos revisando y reforzando nuestras políticas para asegurarnos de contar con las iniciativas de protección al consumidor más sólidas de la industria”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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