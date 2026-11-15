americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Brunson encesta triple decisivo en prórroga y Knicks logran 14ta victoria seguida ante Raptors

TORONTO (AP) — Jalen Brunson encestó un triple para desempatar con 33 segundos por jugar en la prórroga y los Knicks de Nueva York vencieron la noche del domingo por 112-108 a Toronto, su 14.ª victoria consecutiva sobre los Raptors.

El delantero de los Raptors de Toronto, Scottie Barnes (4), avanza con el balón ante el delantero de los Knicks de Nueva York, OG Anunoby (8), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA en Toronto, Ontario, el domingo 15 de noviembre de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)
El delantero de los Raptors de Toronto, Scottie Barnes (4), avanza con el balón ante el delantero de los Knicks de Nueva York, OG Anunoby (8), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA en Toronto, Ontario, el domingo 15 de noviembre de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP) AP

Brunson anotó 28 puntos, y Karl-Anthony Towns sumó 28 puntos y 17 rebotes para los Knicks, que llegaron a estar abajo por 13 puntos en el cuarto periodo.

Landry Shamet anotó 23 puntos y OG Anunoby aportó 21 ante su exequipo, mientras los campeones defensores de la NBA rompieron una racha de dos derrotas.

Scottie Barnes anotó 30 puntos y Jamal Shead agregó 19, pero los Raptors perdieron su cuarto partido seguido y el séptimo en nueve.

Toronto ha tenido ventaja de dos dígitos en cada una de sus últimas tres derrotas. Los Raptors no pudieron sostener una ventaja de 22 puntos ante Boston el miércoles y dejaron escapar una ventaja de 17 en Filadelfia el jueves.

Immanuel Quickley anotó 17 puntos, RJ Barrett tuvo 14 y Jakob Poeltl 11. Collin Murray-Boyles capturó 13 rebotes, la mayor cifra de su temporada, por los Raptors.

Los equipos vuelven a enfrentarse en Toronto la noche del martes.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Destacados del día

Marines de EEUU realizan ejercicios con fuego real en Guantánamo ante el jefe del Comando Sur

Marines de EEUU realizan ejercicios con fuego real en Guantánamo ante el jefe del Comando Sur

MUERE EL GENERAL CUBANO GUSTAVO FLEITAS RAMÍREZ, MANDARRIA: su hijo revela un duro conflicto familiar

MUERE EL GENERAL CUBANO GUSTAVO FLEITAS RAMÍREZ, "MANDARRIA": su hijo revela un duro conflicto familiar

Pasajeros esperan en una terminal del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan-Washington, el 13 de noviembre de 2026, en Arlington, Virginia, luego de que las autoridades cancelaron vuelos en todo el país. (AP Foto/Tom Brenner)

Miles de vuelos cancelados mientras aerolíneas tratan de recuperarse de suspensión de vuelos en EEUU

Un vuelo de American Airlines despega del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington en Arlington, Virginia, después de que la Administración Federal de Aviación de EEUU suspendió vuelos a nivel nacional, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Tom Brenner)

¿Qué saber tras la suspensión nacional de vuelos en EEUU?

DÍAZ-CANEL ASEGURA QUE CUBA SE PREPARA PARA RECHAZAR UNA AGRESIÓN MILITAR EXTRANJERA

DÍAZ-CANEL ASEGURA QUE CUBA SE PREPARA PARA RECHAZAR UNA AGRESIÓN MILITAR EXTRANJERA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter