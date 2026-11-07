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Brunson anota 31 y guía a Knicks a victoria 109-97 sobre Cavs en revancha de final del Este

CLEVELAND (AP) — Jalen Brunson anotó 31 puntos, Karl-Anthony Towns sumó 29 y los Knicks de Nueva York hicieron jugadas importantes cuando las necesitaron para doblegar el sábado 109-97 a los Cavaliers de Cleveland.

Fue una revancha entre los finalistas de la Conferencia Este del año pasado.

Brunson anotó 18 puntos consecutivos en el segundo cuarto para ayudar a que los campeones defensores de la NBA tomaran el control. Añadió nueve asistencias y encestó un tiro crucial en suspensión durante los últimos tres minutos, mientras los Knicks resistían el intento de remontada de Cleveland.

Donovan Mitchell anotó 21 de sus 37 puntos —la cifra más alta de la temporada— en el cuarto periodo por los Cavs, que el viernes le propinaron a Filadelfia su primera derrota como visitante.

Fue el primer enfrentamiento entre Nueva York y Cleveland desde las finales de conferencia de la temporada pasada, que los Knicks barrieron. Aplastaron a los Cavs por 37 puntos en el cuarto partido en su cancha, el Rocket Arena.

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FUENTE: AP

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