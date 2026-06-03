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Brunson anota 30 y Knicks les roban a Spurs el 1er partido de las Finales, por 105-95

SAN ANTONIO (AP) — La racha ganadora de los Knicks sigue viva. Y ahora han pegado primero en las Finales de la NBA.

Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, señala hacia la cancha luego de encestar ante los Spurs de San Antonio en el primer partido de las Finales de la NBA, el miércoles 3 de junio de 2026 (AP Foto/Eric Gay)
Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, señala hacia la cancha luego de encestar ante los Spurs de San Antonio en el primer partido de las Finales de la NBA, el miércoles 3 de junio de 2026 (AP Foto/Eric Gay) AP

Jalen Brunson anotó 30 puntos, Karl-Anthony Towns terminó con 18 unidades y 12 rebotes, y Nueva York borró un déficit de 14 puntos en la segunda mitad para vencer el miércoles 105-95 a los Spurs de San Antonio en el primer encuentro de la serie por el título.

OG Anunoby aportó 17 puntos para Nueva York —que ha ganado 12 partidos consecutivos de playoffs, el séptimo equipo en lograr una racha así en la historia de la NBA.

Y los Knicks, que cerraron con una racha de 11-0, hicieron un poco más de historia. Se convirtieron en el primer equipo en vencer a San Antonio en un primer partido de la serie por el título —los Spurs tenían marca de 6-0 en esos encuentros.

Ésta es también la primera vez que los Spurs han estado en desventaja en unas Finales antes del último duelo.

Victor Wembanyama sumó 26 puntos y 12 rebotes por los Spurs, pero encestó 6 de 21 tiros de campo en su debut en unas Finales. Stephon Castle anotó 17, mientras que Julian Champagnie y Dylan Harper aportaron 16 cada uno.

El segundo partido está pautado para el viernes en San Antonio.

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