Brote de ébola se extiende a otra provincia del Congo

Un trabajador de salud desinfecta una tumba para enterrar el cuerpo de Jacques Lobo Dhena, quien falleció de ébola, en Bunia, el miércoles 12 de agosto de 2026, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo. (AP Foto/Dieudonne Dirole) AP

El director general de los centros de salud de África, Jean Kaseya, indicó que se registró una muerte por ébola en la provincia de Bas-Uele.

La Organización Mundial de la Salud indicó que el brote en el este de Congo, considerado hasta ahora el de crecimiento más rápido, va camino de superar al más mortífero de la historia, que estalló hace más de una década y causó más de 11.000 muertes. Según las cifras gubernamentales más recientes, ha provocado más de 2.100 fallecimientos de entre más de 4.500 casos.