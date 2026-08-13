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Brote de ébola se extiende a otra provincia del Congo

KINSHASA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola en la República Democrática del Congo se ha extendido a una sexta provincia que hasta ahora no se había visto afectada, informaron el jueves autoridades sanitarias africanas.

Un trabajador de salud desinfecta una tumba para enterrar el cuerpo de Jacques Lobo Dhena, quien falleció de ébola, en Bunia, el miércoles 12 de agosto de 2026, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo. (AP Foto/Dieudonne Dirole)
Un trabajador de salud desinfecta una tumba para enterrar el cuerpo de Jacques Lobo Dhena, quien falleció de ébola, en Bunia, el miércoles 12 de agosto de 2026, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo. (AP Foto/Dieudonne Dirole) AP

El director general de los centros de salud de África, Jean Kaseya, indicó que se registró una muerte por ébola en la provincia de Bas-Uele.

La persona infectada había viajado desde Isiro, en la provincia de Haut-Uele, hasta Buta, la capital de Bas-Uele, donde falleció, añadió Kaseya.

La Organización Mundial de la Salud indicó que el brote en el este de Congo, considerado hasta ahora el de crecimiento más rápido, va camino de superar al más mortífero de la historia, que estalló hace más de una década y causó más de 11.000 muertes. Según las cifras gubernamentales más recientes, ha provocado más de 2.100 fallecimientos de entre más de 4.500 casos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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