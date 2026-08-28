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Brote de ébola en el este del Congo se extiende a 2 nuevas zonas; ya hay 60 áreas afectadas

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia se ha extendido a dos nuevas zonas sanitarias del este de República Democrática del Congo, con un total de 60 afectadas, según las últimas cifras publicadas el viernes por el gobierno.

Las dos nuevas zonas afectadas son Biena y Manguredjipa, en la provincia congoleña de Kivu del Norte, donde la tasa de letalidad es mucho más alta que la general del 48%, debido en parte a la demora en las labores de respuesta, según datos del Ministerio de Salud.

El ministerio indicó que el brote acumula 5.794 casos confirmados, incluidos 2.786 fallecimientos, mientras se propaga a una velocidad sin precedentes, más rápido que los esfuerzos por rastrearlo y frenarlo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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