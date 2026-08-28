Brote de ébola en el este del Congo se extiende a 2 nuevas zonas; ya hay 60 áreas afectadas

Las dos nuevas zonas afectadas son Biena y Manguredjipa, en la provincia congoleña de Kivu del Norte, donde la tasa de letalidad es mucho más alta que la general del 48%, debido en parte a la demora en las labores de respuesta, según datos del Ministerio de Salud.
El ministerio indicó que el brote acumula 5.794 casos confirmados, incluidos 2.786 fallecimientos, mientras se propaga a una velocidad sin precedentes, más rápido que los esfuerzos por rastrearlo y frenarlo.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.