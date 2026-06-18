Brote de ébola en el Congo es el peor conocido hasta ahora, dicen expertos

Un trabajador desinfecta el área alrededor de un centro de tratamiento bajo construcción en el Hospital General de Bunia, República Democrática del Congo, el 15 de junio de 2026. (AP foto/Moses Sawasawa) AP

Con 894 casos confirmados hasta ahora, el brote actual es tres veces peor que un brote anterior en Uganda en 2000, que tenía 281 casos en el mismo punto, señaló el doctor Wessam Mankoula, epidemiólogo médico de Africa CDC.

La cifra real, según expertos, es probablemente mucho mayor porque el brote se confirmó el 15 de mayo, semanas después de su presunto estallido. El número de casos ha aumentado 38% desde la semana pasada y ahora se extiende a 32 zonas de salud en el este de Congo, indicó Mankoula.

El brote es causado por el raro virus Bundibugyo, para el que no hay vacunas ni tratamientos aprobados y que no se analizó en los primeros días. El virus Zaire, más común y para el que existe una vacuna, fue responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en Congo.

Hasta ahora, 74 pacientes se han recuperado de la enfermedad en el este de Congo y Uganda. Se están desarrollando tratamientos experimentales como los anticuerpos monoclonales para Bundibugyo.

El brote se concentra en la provincia oriental de Ituri, en Congo, que representa más de 90% de los casos. También se han registrado casos en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y se han propagado a través de la frontera hacia Uganda, donde se han reportado 19 casos confirmados y han muerto dos personas.

El rastreo de contactos sigue siendo un problema debido al aislamiento de la zona y a la inseguridad persistente en la provincia de Ituri, afirmó el doctor Mankoula.

“Para esos 800 casos confirmados, deberíamos tener entre 17.000 y 35.000 contactos que deberían estar en nuestra lista de contactos”, explicó Mankoula. Actualmente, solo se ha rastreado y se está evaluando a unos 4.000 contactos, menos de 15%.

“Todavía estamos lejos de controlar la situación de este brote”, advirtió Mankoula.

Casi un millón de personas han sido desplazadas por años de conflicto en Ituri, según la oficina humanitaria de la ONU, lo que dificulta el rastreo de contactos mientras la gente huye de ataques o se desplaza con frecuencia en la vasta provincia, con bosques densos, carreteras maltrechas y aldeas remotas a las que tarda días en llegar.

El rastreo también es difícil entre los miles de mineros que se desplazan regularmente entre sitios remotos en la región rica en minerales.

De los más de 900 millones de dólares prometidos para combatir el brote, solo se han desembolsado 90 millones de dólares para ayudar a enfrentarlo, lo que complica aún más la crisis en curso, según Mankoula.

Africa CDC calcula que necesita 540 efectivos para combatir el brote y, hasta ahora, solo cuenta con 84.

“Estamos cruzando los dedos para que esos nuevos compromisos se aceleren, y haremos seguimiento con distintos Estados miembros y diferentes socios sobre su compromiso de convertir esas promesas en dinero efectivamente desembolsado para los países afectados o para los socios”, declaró Mankoula.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP