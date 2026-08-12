Brote de ébola en Congo va camino de superar el más mortal de la historia, dice la OMS

GINEBRA (AP) — El brote de ébola en curso en la República Democrática del Congo va camino de eclipsar al más mortífero de la historia que mató a más de 11.000 personas, declaró el miércoles el director de la Organización Mundial de la Salud.