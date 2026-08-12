Brote de ébola en Congo va camino de superar el más mortal de la historia, dice la OMS

“Al ritmo actual, va camino de eclipsar el brote de ébola de África occidental de 2014 a 2016”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus a los periodistas.
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GINEBRA (AP) — El brote de ébola en curso en la República Democrática del Congo va camino de eclipsar al más mortífero de la historia que mató a más de 11.000 personas, declaró el miércoles el director de la Organización Mundial de la Salud.
“Al ritmo actual, va camino de eclipsar el brote de ébola de África occidental de 2014 a 2016”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus a los periodistas.
El brote en el este de Congo, considerado el más rápido de la historia, ha matado a más de 2.000 personas de entre más de 4.300 casos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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