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Bronny James es asignado de nuevo a la G League por los Lakers

LOS ÁNGELES (AP) — Bronny James ha sido asignado de nuevo al equipo afiliado de la G League de los Lakers de Los Ángeles.

El guardia de los Lakers de Los Ángeles, Bronny James, se alista para el calentamiento previo a un partido de básquetbol de la NBA contra el Heat de Miami, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Jayne Kamin-Oncea)
El guardia de los Lakers de Los Ángeles, Bronny James, se alista para el calentamiento previo a un partido de básquetbol de la NBA contra el Heat de Miami, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Jayne Kamin-Oncea) AP

Los Lakers realizaron el movimiento el jueves y también asignaron a su selección de primera ronda Cameron Carr a los Lakers de Coachella Valley .

James ha subido y bajado entre la NBA y la G League a lo largo de su carrera de tres años. El hijo mayor de LeBron James solo ha disputado minutos de relleno durante el arranque 7-2 de los Lakers en la temporada actual, con cinco apariciones y 0,8 puntos por partido en 2,4 minutos por encuentro, pese a que los aficionados locales corean su nombre con regularidad al final de esas victorias.

Los Lakers mantuvieron a Bronny James incluso después de la salida de su famoso padre rumbo a los 76ers de Filadelfia el verano pasado, pero el escolta ha participado en apenas 74 partidos en sus tres temporadas en la NBA. Ha sido eficaz durante el tiempo considerable que ha pasado en la G League, con promedios de 18,4 puntos y 4,4 asistencias por partido en las últimas dos temporadas.

Los Lakers trasladaron esta temporada la sede como local de su afiliado de la G League desde su complejo de entrenamiento en El Segundo, California, al Acrisure Arena, a las afueras de Palm Springs. El equipo de la G League inaugura su temporada regular el viernes, mientras que los Lakers de la NBA reciben a Portland, uno de los únicos dos equipos que los han vencido esta temporada.

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FUENTE: AP

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