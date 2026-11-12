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Broncos desisten de canje por Henley de Chargers tras problema físico inesperado, dice fuente de AP

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — Los Broncos de Denver desistieron del canje propuesto con los Chargers de Los Ángeles para hacerse del linebacker interior Daiyan Henley, una decisión que ha generado debate sobre si la NFL debería considerar cambios en su regla sobre equipos que adquieren jugadores lesionados.

El linebacker de los Chargers de Los Ángeles Daiyan Henley celebra una intercepción ante los Texans de Houston el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea)
El linebacker de los Chargers de Los Ángeles Daiyan Henley celebra una intercepción ante los Texans de Houston el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea) AP

Una persona con conocimiento de la situación contó a The Associated Press que los Broncos se sorprendieron por algo que apareció en el examen físico de Henley y que los Chargers no habían mencionado y —tras consultar con personal médico dentro y fuera de la sede del equipo— informaron a la liga y a Los Ángeles que querían conversar sobre modificaciones en los términos de la compensación, lo cual es habitual en estos casos.

La persona, que habló bajo condición de anonimato porque los Broncos no han comentado la cancelación del canje, indicó que los equipos intercambiaron propuestas para enmendar los términos del acuerdo, pero no lograron un entendimiento.

Pero el gerente general de los Chargers, Joe Hortiz, afirmó el jueves que los Broncos sabían perfectamente que Henley estaba lidiando con una lesión cuando aceptaron enviar a Los Ángeles una selección de cuarta ronda del draft de 2027 y una de quinta ronda de 2028.

El trueque se pactó un día antes de la fecha límite de traspasos. Hortiz sostuvo que, después, los Broncos intentaron cambiar los términos del acuerdo y se aprovecharon del hecho de que Henley no superó el examen físico como motivo para echarse atrás.

“Es algo realmente lamentable”, manifestó Hortiz. “Te da la oportunidad de hacer un canje en la fecha límite y luego intentas cambiar los términos que ya habías acordado y sin ningún recurso”.

El entrenador de los Chargers, Jim Harbaugh, señaló que los Broncos aprovecharon un vacío en el reglamento que “sigue sentando un mal precedente”.

Hortiz dijo que habló de la situación con la NFL y que espera que los equipos propongan cerrar ese vacío en las reuniones de la liga en marzo.

Los Chargers no revelaron la lesión de Henley, aunque figuraba con un problema de rodilla tan recientemente como en la Semana 6. El jugador de cuarto año suma 51 tacleadas, dos recuperaciones de balón suelto, un fumble forzado y una intercepción en ocho partidos esta temporada.

“Tenemos un gran respeto por Daiyan como jugador y como persona, y le deseamos lo mejor de aquí en adelante”, expresaron los Broncos.

Los Broncos (7-2) tienen semana de descanso. Los Chargers, que no han ganado (0-8), juegan en Baltimore el lunes por la noche.

Henley, seleccionado en la tercera ronda y procedente de Washington State en 2023, se convirtió en titular en su segunda temporada. En 41 partidos durante los últimos tres años, Henley registra 301 tacleadas, cinco capturas, cuatro intercepciones, dos recuperaciones de balón suelto y 15 pases defendidos.

“Bienvenido de vuelta, Daiyan”, manifestaron los Chargers en una publicación irónica en las redes sociales. Reconocieron así la cancelación del canje.

Aparecía un gráfico con una imagen de Henley, con la palabra “Gracias” tachada, a diferencia de su mensaje original del martes.

Hortiz comentó que se reunió con Henley y le ofreció disculpas por la situación que el jugador atravesó.

“Es algo difícil, pero la realidad es que lo queremos”, expresó Hortiz. “Por eso queríamos un paquete de compensación así para considerar moverlo”.

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El periodista deportivo de AP John Wawrow contribuyó a este despacho.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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