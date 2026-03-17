Broncos adquieren al receptor estrella Jaylen Waddle de Dolphins en canje de acuerdo a la AP

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ARCHIVO - El receptor abierto de los Dolphins de Miami, Jaylen Waddle (17), corre durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Buccaneers de Tampa Bay, el 28 de diciembre de 2025, en Miami Gardens, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky, Archivo) AP

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado. Los Dolphins recibirán la selección número 30 global en el draft de la NFL del próximo mes, junto con selecciones en la tercera y cuarta rondas. Denver recibirá la selección de cuarta ronda de Miami, además de Waddle.

Waddle le da a Bo Nix otro objetivo principal junto a Courtland Sutton, lo que refuerza un ataque aéreo que terminó 11.º en la NFL la temporada pasada.

Los Broncos fueron el sembrado número 1 de la AFC la temporada pasada, pero cayeron ante Nueva Inglaterra en el juego de campeonato de la AFC sin Nix, quien se lesionó el tobillo en un partido contra Buffalo en la ronda divisional.

Waddle, una selección de primera ronda en 2021, tuvo tres temporadas consecutivas de 1.000 yardas por recepción para comenzar su carrera, pero no ha alcanzado esa cifra desde 2023.

Waddle, de 27 años, ha promediado 81 recepciones, 1.098 yardas por recepción y seis touchdowns a lo largo de su carrera de cinco años.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP