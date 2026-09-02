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Brito, Bleday y Rodríguez pegan jonrones y Rojos anotan 7 sin respuesta para vencer 7-3 a los Padres

CINCINNATI (AP) — El novato dominicano Juan Brito conectó su primer jonrón, su compatriota Héctor Rodríguez y JJ Bleday también firmaron vuelacercas y los Rojos de Cincinnati anotaron siete carreras sin respuesta para vencer el miércoles 7-3 a los Padres de San Diego.

El segunda base de los Rojos de Cincinnati Juan Brito batea un jonrón de tres carreras en la segunda entrada ante los Padres de San Diego el miércoles 2 de septiembre del 2026. (AP Foto/Tony Wagner)
El segunda base de los Rojos de Cincinnati Juan Brito batea un jonrón de tres carreras en la segunda entrada ante los Padres de San Diego el miércoles 2 de septiembre del 2026. (AP Foto/Tony Wagner) AP

Cincinnati (67-73) quedó a seis juegos de Arizona y San Diego por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Nacional tras la victoria. Los Diamondbacks reciben a los Filis, el mejor comodín, más tarde.

Brito pegó un cuadrangular de tres carreras que empató el juego y cayó en las gradas del jardín derecho en la tercera entrada. Dos bateadores después, Rodríguez añadió un jonrón solitario para darle la ventaja a Cincinnati. Rodríguez suma cinco cuadrangulares en sus últimos 10 juegos.

Bleday coronó la anotación en la séptima con su 22do jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras de 416 pies que ayudó a los Rojos a asegurar la serie de tres juegos. Matt McLain aportó un elevado de sacrificio productor en la sexta.

Brandon Williamson (3-3) lanzó 5 1/3 entradas, su mejor cifra de la temporada, por Cincinnati, ponchó a cinco y permitió tres carreras con siete hits. Pierce Johnson, Tejay Antone, Tony Santillan y Emilio Pagán no permitieron hits desde el bullpen para sellar el triunfo.

Ty France le dio a San Diego una ventaja de 2-0 en la primera entrada con su 20mo jonrón de la temporada, y Fernando Tatis Jr. impulsó la última carrera de los Padres en la segunda con un sencillo productor.

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