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Brisbane 2032 explica la publicación anticipada del logotipo en YouTube

BRISBANE, Australia (AP) — Los funcionarios de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 se vieron obligados a celebrar una conferencia de prensa organizada a toda prisa el sábado para explicar la filtración accidental del logotipo olímpico y paralímpico con tres días de antelación respecto al calendario previsto.

ARCHIVO - El ex campeón olímpico de natación Ian Thorpe (derecha) está sentado entre el público durante el Abierto de Australia de tenis, el sábado 29 de enero de 2022, en Melbourne, Australia. (Foto AP/Hamish Blair, Archivo)
ARCHIVO - El ex campeón olímpico de natación Ian Thorpe (derecha) está sentado entre el público durante el Abierto de Australia de tenis, el sábado 29 de enero de 2022, en Melbourne, Australia. (Foto AP/Hamish Blair, Archivo) AP

Un video explicativo que debía publicarse después de un acto ceremonial programado para el lunes apareció brevemente en el canal de YouTube del evento el viernes por la noche. Capturas de pantalla con imágenes y texto comenzaron a circular poco después en redes sociales.

El funcionario gubernamental Tim Mander y el director de marketing de Brisbane 2032, Brent Hill, sugirieron que la publicación accidental fue una grata sorpresa.

“Esta es la culminación de una semana realmente emocionante. Este es un hito increíblemente emocionante mientras avanzamos hacia 2032”, afirmó Mander, ministro de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Hill señaló que se trató de aprovechar al máximo una oportunidad inesperada: “la publicidad ha sido increíble”.

El logotipo olímpico es el escudo de una cacatúa rosada, un ave del interior de Australia, con el color estilizado para asemejarse a una llama olímpica y paralímpica.

Esto ocurre después de una presentación escenificada esta semana en centros regionales del estado de Queensland, antes de lo que estaba previsto que fuera la revelación oficial el lunes en Brisbane.

Se alentó la especulación sobre la identidad del emblema, y atletas sugirieron que podría ser cualquier cosa, desde la cola de un cocodrilo hasta un mango. Antiguas estrellas olímpicas y paralímpicas como el nadador Ian Thorpe y la ciclista Anna Meares participaron en la presentación escenificada.

Hill admitió que el comité de los Juegos habría preferido que la presentación se hubiera desarrollado según lo planeado.

“Si pudiéramos volver atrás, quizá hay distintas maneras en que podríamos haberlo hecho”, expresó, y añadió que habría más novedades en la revelación oficial del lunes.

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Vea aquí la cobertura deportiva completa de AP

FUENTE: AP

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