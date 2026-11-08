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Brighton vencen 2-0 al Brentford y sube al segundo puesto de la Liga Premier

MANCHESTER (AP) — El Brighton ascendió al segundo puesto de la Liga Premier con una victoria el domingo 2-0 ante Brentford.

Pascal Gross del Brighton celebra tras anotar el segundo gol de su equipo con un penal en el encuentro de la Liga Premier ante el Brentford el domingo 8 de noviembre del 2026. (Adam Davy/PA via AP)
Pascal Gross del Brighton celebra tras anotar el segundo gol de su equipo con un penal en el encuentro de la Liga Premier ante el Brentford el domingo 8 de noviembre del 2026. (Adam Davy/PA via AP) AP

El Liverpool volvió a la senda del triunfo al vencer 3-1 a Crystal Palace, mientras que Chelsea cayó en una sorpresiva derrota 1-0 ante Sunderland, que lucha por evitar el descenso.

El sobresaliente inicio de campaña de Brighton continuó con su séptima victoria en 10 partidos, lo que lo dejó a cinco puntos del campeón vigente Arsenal, que se mantiene líder.

Los goles de Diego Gómez y Pascal Gross aseguraron el triunfo en el Amex Stadium para el equipo de Fabian Hurzeler, que se está convirtiendo en la sorpresa de la temporada.

El Liverpool se recuperó de derrotas consecutivas ante Arsenal en la liga inglesa y Fenerbahce en la Liga de Campeones para sumar tres puntos en la cancha de Palace.

Alexis Mac Allister, Florian Wirtz y Alexander Isak marcaron en Selhurst Park. Un penal en el tiempo añadido de Eddie Nketiah recortó la diferencia, pero hizo poco para aliviar la presión sobre el entrenador de Palace, Pierre Sage, con su equipo en el fondo de la tabla de cara al parón internacional.

Isak suma ahora ocho goles en todas las competiciones con Liverpool esta temporada.

Sunderland dejó el último lugar de la tabla con su victoria ante Chelsea. Un penal de Enzo Le Fee en la primera mitad definió el partido en el Stadium of Light y provocó que Chelsea cayera al quinto puesto, con Liverpool escalando al cuarto.

Bournemouth es séptimo tras una victoria 2-1 en Ipswich. Evanilson anotó su séptimo gol en ocho partidos para adelantar a Bournemouth en Portman Road y un autogol de Leif Davis puso el 2-0 al descanso.

Jack Clarke descontó para Ipswich con un penal en la segunda mitad.

Manchester United enfrenta más tarde al Aston Villa con incertidumbre en torno al futuro de Michael Carrick.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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