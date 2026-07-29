Brice Turang lidera ataque de Cerveceros, que doblegan 8-2 a Gigantes

El venezolano Luis Lara, de los Cerveceros de Milwaukee, corre a la antesala tras conectar un triple en el duelo ante los Gigantes de San Francisco, el martes 28 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu) AP

El novato venezolano de los Cerveceros Luis Lara impulsó tres carreras y su compatriota Jackson Chourio aportó dos hits y dos producidas para ayudar a los líderes de la División Central de la Liga Nacional a cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas como visitantes.

Henderson ponchó a siete y permitió dos hits en 5 2/3 entradas sin permitir carreras para ganar su primera apertura en Grandes Ligas ante San Francisco.

Bryce Eldridge conectó su 11mo jonrón por los Gigantes, un batazo de dos carreras que puso el duelo 8-2 en la octava.

Uno de los siete hits de San Francisco llegó cuando un elevado alto del boricua Heliot Ramos en la primera entrada cayó entre dos jugadores del cuadro de Milwaukee.

Henderson (5-1) estuvo dominante toda la noche. El derecho de 24 años otorgó dos bases por bolas y no permitió carreras por segunda vez esta temporada en una apertura de cinco innings o más.

Cuatro relevistas se combinaron para conseguir los últimos 10 outs por Milwaukee.

Chourio puso arriba temprano a Milwaukee con un sencillo productor ante el abridor Landen Roupp en la tercera.

Cooper Pratt conectó un sencillo impulsor en la cuarta y Turang añadió un sencillo de dos carreras para poner el juego 4-0.

Los Brewers sumaron otra carrera en la quinta cuando William Contreras pegó un triple que rebotó en el muro de ladrillo del jardín derecho y anotó con el rodado de Lara. Lara agregó un triple de dos carreras en la séptima para ampliar la ventaja a 7-0.

Roupp (7-9) permitió cuatro carreras y cuatro hits en 3 2/3 entradas.

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FUENTE: AP