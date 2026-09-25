americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Brice Turang conecta sencillo de ventaja en la 8ª y vencen 8-4 a Cardenales

MILWAUKEE (AP) — Brice Turang conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en la octava entrada, su tercer hit del juego, y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron el viernes por la noche 8-4 a los Cardenales de San Luis.

El pelotero Brice Turang, de los Cerveceros de Milwaukee, conecta un doblete remolcador durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el 25 de septiembre de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash)
El pelotero Brice Turang, de los Cerveceros de Milwaukee, conecta un doblete remolcador durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el 25 de septiembre de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash) AP

Turang también pegó un par de dobles por los Brewers, que consiguieron su victoria número 101 de la temporada. Milwaukee jugó una noche después de asegurar la ventaja de local durante toda la postemporada.

El panameño Iván Herrera, Jordan Walker y Alec Burleson conectaron jonrones por St. Louis.

La remontada de Milwaukee en la octava entrada comenzó cuando el venezolano Jackson Chourio pegó un sencillo abriendo la entrada ante el mexicano Luis Gastelum (5-4). Justin Bruihl salió del bullpen y su primer lanzamiento golpeó a David Hamilton, quien se estaba acomodando para tocar la bola.

El venezolano William Contreras añadió un sencillo productor y Jake Bauers remolcó una carrera con un elevado de sacrificio más tarde en la octava.

El dominicano Abner Uribe (6-3) lanzó una octava entrada sin permitir carreras para acreditarse la victoria.

El único hit que permitió Gasser fue el jonrón solitario de Herrera con un out en la cuarta entrada.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Cubano de Hialeah es declarado culpable por tráfico internacional de migrantes y lavado de dinero

Cubano de Hialeah es declarado culpable por tráfico internacional de migrantes y lavado de dinero

Choque múltiple en Doral deja seis heridos y obliga a cerrar una transitada intersección

Choque múltiple en Doral deja seis heridos y obliga a cerrar una transitada intersección

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero evita anunciar una fecha

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero evita anunciar una fecha

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter