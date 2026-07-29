Brian Serven conecta su 1er jonrón desde 2022 y Atléticos superan 4-3 a Medias Blancas

Brian Serven, de los Atléticos, pega un jonrón de dos carreras en el séptimo inning del juego del martes 28 de julio de 2026 ante los Medias Rojas de Boston (AP Foto Scott Marshall) AP

Tommy White se fue de 4-4 y anotó dos veces por los A’s, que habían perdido tres compromisos seguidos y cinco de seis. Henry Bolte pegó temprano un sencillo impulsor, y el bateador emergente Lawrence Butler aportó una crucial carrera de seguro con un doble impulsor en la octava.

Connor Wong conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en la novena por los Medias Rojas, que habían ganado 18 de 20 duelos.

Bateando noveno, Serven les dio a los Atléticos una ventaja de 3-0 con un garrotazo de dos carreras al jardín central en la séptima, que sacó del juego al abridor Jake Bennett (6-4). Fue su séptimo jonrón de por vida y el primero desde el 21 de agosto de 2022, cuando lo logró con los Rockies de Colorado ante San Francisco.