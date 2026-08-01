Brentford paga cifra récord del club por el mediocampista de Lens Mamadou Sangaré

El mediocampista de Mali de 24 años acordó un contrato por cinco años, con opción a un año más.
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LONDRES (AP) — Brentford pagó una cifra récord para el club para fichar a Mamadou Sangaré procedente del Lens, informó el sábado el club de la Liga Premier.
El mediocampista de Mali de 24 años acordó un contrato por cinco años, con opción a un año más.
La cifra exacta no fue revelada, pero reportes señalan que supera los 42,5 millones de libras (57,3 millones de dólares) que Brentford pagó al Bournemouth por Dango Ouattara hace un año.
“Mamadou es alguien a quien hemos seguido desde hace bastante tiempo”, indicó el técnico de Brentford, Keith Andrews. “En el Lens, rindió a un nivel tan alto de manera constante para un equipo que terminó segundo en la liga”.
“A eso se sumó su rendimiento con Mali, donde se convirtió en un jugador realmente clave para ellos. Es un futbolista que se suma a un mediocampo muy bueno que ya tenemos. También aporta cualidades que no tenemos”.
Sangaré tuvo una temporada de debut sobresaliente con el Lens y también ayudó al club a ganar la Copa de Francia por primera vez.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
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