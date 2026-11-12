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Brazalete de zafiro de los Románov alcanza 4,9 millones de dólares en una subasta en Ginebra

GINEBRA (AP) — Un zafiro que perteneció a los Románov, de casi 198 quilates y montado en una pulsera cubierta de diamantes, se vendió en subasta por más de 4,1 millones de francos suizos (4,9 millones de dólares), muy por encima del rango de precios previsto, informó Sotheby’s.

Una empleada de Sothebys muestra una pulsera de zafiro, cristal de roca y diamantes durante una exposición previa a su subasta, en Geneva, Suiza, el 5 de noviembre de 2026. (Martial Trezzini/Keystone via AP)
Una empleada de Sotheby's muestra una pulsera de zafiro, cristal de roca y diamantes durante una exposición previa a su subasta, en Geneva, Suiza, el 5 de noviembre de 2026. (Martial Trezzini/Keystone via AP) AP

El zafiro en forma de cojín, atribuido a propiedad de la familia imperial rusa, fue presentado como una piedra muy rara y se esperaba que alcanzara entre 850.000 y 1,7 millones de francos (entre uno y dos millones de dólares) en la subasta celebrada en Ginebra el miércoles por la noche.

El comprador, un coleccionista privado, no fue identificado.

El zafiro de Ceilán, de 197,80 quilates y que procedía probablemente del Imperio mogol en el sur de Asia, llegó a formar parte de las joyas imperiales de Rusia en el siglo XIX y es una de las gemas más importantes que se conservan de la corte rusa.

La emperatriz viuda María Fiódorovna, madre del zar Nicolás II, lució el zafiro en el Baile del Palacio de Invierno de 1903, “ampliamente considerado el último gran espectáculo de la Rusia imperial e inmortalizado en algunas de las imágenes más icónicas de la corte Románov”, señaló la casa de subastas.

Sotheby’s indicó que, tras la Revolución rusa, el zafiro quedó registrado en el inventario antes de pasar formar parte de las ventas de dispersión de los tesoros imperiales organizadas por el gobierno soviético.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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