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Bravos vencen 8-3 a Marlins que aseguran su tercera temporada perdedora consecutiva

MIAMI (AP) — Michael Harris pegó dos dobles y un par de sencillos para liderar la victoria el sábado 8-3 de los Bravos de Atlanta que aseguró que los Marlins de Miami tengan su tercera temporada consecutiva con marca perdedora y la 15ma en 17 años.

Michael Harris II de los Bravos de Atlanta es felicitado tras anotar un elevado de sacrificio del pitcher Matt Olson en la primera entrada ante los Marlins de Miami el sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky)
Michael Harris II de los Bravos de Atlanta es felicitado tras anotar un elevado de sacrificio del pitcher Matt Olson en la primera entrada ante los Marlins de Miami el sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Drake Baldwin jonroneó y sumó dos sencillos, mientras que Dominic Smith también tuvo un vuelacercas para los campeones del Este de la Liga Nacional. Atlanta (94-67) recibirá la serie de comodines que inicia el martes.

Harris tuvo su 11mo juego de cuatro hits y 20 dobles desde el descanso por el Juego de Estrellas para llevar su total de la temporada a 36.

El dominicano Otto López firmó dos hits por los Marlins (79-82), incrementando su total a 191 para liderar a las Grandes Ligas.

El jardinero venezolano de los Bravos Ronald Acuña Jr. saltó para atrapar una bola en el muro del jardín derecho para robarle al dominicano Heriberto Hernández un jonrón en la primera.

El cubano Víctor Mederos (61) lanzó dos entradas sin permitir anotación como relevo.

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