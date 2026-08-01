Bravos retiran a Reynaldo López; Martín Pérez abre ante Nacionales

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Reynaldo López, lanzador de los Bravos de Atlanta, festeja durante el juego ante los Orioles de Baltimore, el domingo 26 de julio de 2026 (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

Los Bravos hicieron el anuncio 35 minutos antes del juego.

López (3-1, efectividad de 3,79) viene de una sólida apertura en Baltimore el 26 de julio, cuando lanzó 5 2/3 entradas sin permitir carreras en un juego que los Bravos terminaron ganando en 11 entradas.

El quisqueyano comenzó la temporada en la rotación, fue trasladado al bullpen e hizo 13 apariciones, y regresó a la rotación el 26 de junio, etapa en la que ha realizado seis aperturas.

Pérez, quien estaba programado para abrir el domingo, tiene marca de 6-6 con una efectividad de 3,49. El zurdo ha realizado 16 aperturas y cuatro apariciones como relevista.

Los Bravos han ganado los dos primeros juegos de la serie de cuatro duelos contra los Nacionales.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP