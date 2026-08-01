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Bravos retiran a Reynaldo López; Martín Pérez abre ante Nacionales

ATLANTA (AP) — El abridor dominicano de los Bravos Reynaldo López, fue retirado el sábado del juego contra los Nacionales de Washington por una inflamación en la rodilla izquierda. Será reemplazado por el venezolano Martín Pérez.

Reynaldo López, lanzador de los Bravos de Atlanta, festeja durante el juego ante los Orioles de Baltimore, el domingo 26 de julio de 2026 (AP Foto/Daniel Kucin Jr.)
Reynaldo López, lanzador de los Bravos de Atlanta, festeja durante el juego ante los Orioles de Baltimore, el domingo 26 de julio de 2026 (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

Los Bravos hicieron el anuncio 35 minutos antes del juego.

López (3-1, efectividad de 3,79) viene de una sólida apertura en Baltimore el 26 de julio, cuando lanzó 5 2/3 entradas sin permitir carreras en un juego que los Bravos terminaron ganando en 11 entradas.

El quisqueyano comenzó la temporada en la rotación, fue trasladado al bullpen e hizo 13 apariciones, y regresó a la rotación el 26 de junio, etapa en la que ha realizado seis aperturas.

Pérez, quien estaba programado para abrir el domingo, tiene marca de 6-6 con una efectividad de 3,49. El zurdo ha realizado 16 aperturas y cuatro apariciones como relevista.

Los Bravos han ganado los dos primeros juegos de la serie de cuatro duelos contra los Nacionales.

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