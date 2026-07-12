Bravos remontan en la 9na para vencer 4-3 a los Cardenales

Momentos antes de que se anotara la carrera decisiva, el mánager de los Cardenales, Oliver Marmol, fue expulsado tras una impugnación fallida, cuando JoJo Romero (1-3) golpeó a Michael Harris II con un lanzamiento con cuenta de dos strikes y dos outs.
El hondureño Mauricio Dubón siguió con un rodado rutinario al campocorto, pero el tiro a primera del ganador del Guante de Oro 2025, Winn, se fue desviado.
El All-Star cubano Raisel Iglesias cerró con una novena entrada perfecta para su 19.º salvamento. Tyler Kinley (5-3) se acreditó la victoria.
Brewer Hicklen puso al frente a Atlanta 3-1 en la sexta con un doble al jardín izquierdo-central para su primera carrera impulsada en las Grandes Ligas y su primer extrabase.
El dominicano José Fermín lo empató con un sencillo de dos carreras y dos outs en la parte baja de la sexta.
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FUENTE: AP