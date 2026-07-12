Bravos remontan en la 9na para vencer 4-3 a los Cardenales

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Jim Jarvis, de los Bravos de Atlanta (74), se desliza en la segunda base tras conectar un doble durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el domingo 12 de julio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Scott Kane) AP

Momentos antes de que se anotara la carrera decisiva, el mánager de los Cardenales, Oliver Marmol, fue expulsado tras una impugnación fallida, cuando JoJo Romero (1-3) golpeó a Michael Harris II con un lanzamiento con cuenta de dos strikes y dos outs.

El hondureño Mauricio Dubón siguió con un rodado rutinario al campocorto, pero el tiro a primera del ganador del Guante de Oro 2025, Winn, se fue desviado.

El All-Star cubano Raisel Iglesias cerró con una novena entrada perfecta para su 19.º salvamento. Tyler Kinley (5-3) se acreditó la victoria.

Brewer Hicklen puso al frente a Atlanta 3-1 en la sexta con un doble al jardín izquierdo-central para su primera carrera impulsada en las Grandes Ligas y su primer extrabase.

El dominicano José Fermín lo empató con un sencillo de dos carreras y dos outs en la parte baja de la sexta.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP