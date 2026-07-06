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Bravos ponen a Martín Pérez en lista de lesionados por contusión en antebrazo

ATLANTA (AP) — Los Bravos de Atlanta colocaron al zurdo venezolano Martín Pérez en la lista de lesionados de 15 días el lunes por una contusión en el antebrazo izquierdo.

El pitcher venezolano de los Bravos de Atlanta Martín Pérez lanza en la primera entrada ante los Mets de Nueva York el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Erik S. Lesser)
El pitcher venezolano de los Bravos de Atlanta Martín Pérez lanza en la primera entrada ante los Mets de Nueva York el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Pérez fue golpeado por una línea del dominicano Juan Soto en la derrota 10-9 del domingo ante los Mets de Nueva York y salió del juego. Después, el mánager de Atlanta, Walt Weiss, señaló que las radiografías dieron negativo.

Pérez (6-6) permitió seis hits y cinco carreras, cuatro limpias, en 4 1/3 entradas. Tiene una efectividad de 3,54 en 18 juegos, incluidos 14 como abridor.

El derecho venezolano Carlos Carrasco fue designado para asignación después de permitir cinco carreras con cinco hits en dos entradas el domingo.

Los Bravos llamaron al derecho JR Ritchie desde Triple-A Gwinnett y ascendieron al derecho Owen Murphy, quien ha lanzado para Gwinnett y Doble-A Columbus esta temporada. Murphy haría su debut en las Grandes Ligas si es utilizado en un juego.

Ritchie tiene marca de 1-2 con efectividad de 4,53 en nueve juegos, incluidos siete como abridor, con Atlanta esta temporada. Fue enviado a Gwinnett el domingo después de lanzar tres entradas sin permitir carreras para conseguir su primer salvamento en la victoria 14-3 del sábado por la noche sobre New York.

Los Mets también realizaron un movimiento antes del juego del lunes por la noche en casa de los Bravos, al adquirir al derecho Matt Seelinger de los Tigres de Detroit a cambio de dinero en efectivo. Seelinger, de 31 años, fue seleccionado por Pittsburgh en el draft de 2017. Tuvo una efectividad de 3,89 y un salvamento en 27 juegos con Triple-A Toledo esta temporada y nunca ha lanzado en las Grandes Ligas.

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