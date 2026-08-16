Bravos llaman al zurdo Ray Kerr y designan al zurdo Danny Young para asignación

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El lanzador de los Bravos de Atlanta, Danny Young (63), reacciona tras permitir un jonrón de tres carreras a Tim Tawa, de los Diamondbacks de Arizona, durante la novena entrada de un partido de béisbol, el sábado 15 de agosto de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Kerr, de 31 años, lanzó por última vez en las Grandes Ligas con los Bravos en 2024. Se sometió a una cirugía Tommy John esa temporada y no lanzó en absoluto en 2025.

Tras completar su recuperación, Kerr volvió al montículo a mediados de julio y ha lanzado en nueve juegos con cuatro filiales de ligas menores, incluida la Triple-A Gwinnett. Registró una efectividad de 3,09 con 16 ponches en 11 2/3 entradas.

Young, un zurdo de 32 años, tuvo marca de 0-1 con una efectividad de 8,03 en 16 apariciones con los Braves. Permitió tres carreras limpias, incluido un jonrón, en una derrota 10-3 ante los Diamondbacks el sábado.

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FUENTE: AP