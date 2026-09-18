Bravos de Atlanta aseguran 8vo pase a playoffs en 9 años con triunfo sobre Astros

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Los Bravos, líderes de su división, vencieron 6-2 a los Astros de Houston la noche del viernes para asegurar su boleto a la postemporada por octava vez en nueve años. Aseguraron al menos un lugar como comodín de la Liga Nacional y redujeron a tres su número mágico para ganar la división Este.

Michael Harris II, el venezolano Ronald Acuña Jr. y Matt Olson conectaron cada uno un jonrón de dos carreras para ayudar a los Bravos a recuperarse después de perder dos de tres juegos ante los Cachorros de Chicago.

Atlanta intenta contener a los Filis de Filadelfia por el título divisional y podría asegurar la corona del Este tan pronto como el domingo. La victoria de Atlanta la noche del viernes, sumada a la derrota de Filadelfia 6-3 ante los Mets, le dio a los Bravos una ventaja de cinco juegos con ocho por disputar.

Si los Bravos ganan la división, será su séptimo campeonato del Este de la Nacional en nueve años.

El regreso de Atlanta a los playoffs llega después de una decepcionante temporada 2025, en la que el equipo terminó 76-86 y finalizó cuarto en la división, cortando una racha de siete apariciones consecutivas en la postemporada que incluyó seis títulos divisionales seguidos de 2018 a 2023. Esa racha estuvo marcada por la victoria sobre los Astros para ganar la Serie Mundial de 2021.

La victoria del viernes le dio a los Bravos 90 triunfos, la quinta vez en las últimas ocho temporadas completas que alcanzan esa cifra. Los únicos equipos con más temporadas de 90 victorias en ese lapso son los Dodgers con ocho, y los Cerveceros y Yankees con seis cada uno.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP