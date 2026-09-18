Bravos aseguran boleto a playoffs. Harris, Acuña y Olson pegan jonrones para vencer 6-2 a Astros

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Los Bravos aseguraron al menos un comodín de la Liga Nacional y redujeron a tres su número mágico para ganar el Este de la LN. Atlanta se dirige a la postemporada por octava vez en nueve años.

La derrota redujo la ventaja de Houston en el Oeste de la Liga Americana sobre Texas a medio juego, con los Rangers recibiendo a Toronto la noche del viernes.

Olson conectó su 40.º jonrón en la novena entrada para convertirse en el quinto jugador en la historia de la franquicia con múltiples temporadas de 40 jonrones, después de establecer un récord de los Braves con 54 en 2023.

Los Astros tuvieron corredores en primera y segunda con dos outs en la octava cuando un sencillo impulsor del mexicano Isaac Paredes recortó la ventaja a 4-2. El venezolano José Altuve elevó una pelota al jardín derecho corto, pero Acuña hizo una atrapada zambulléndose para terminar la entrada.

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FUENTE: AP