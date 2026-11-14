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Brasil pierde 3-2 ante Japón pese a doblete de Vinicius; rojas a Ancelotti y Raphinha

SINGAPUR (AP) — Dos goles espectaculares de Vinicius Jr. no fueron suficientes para evitar que Brasil perdiera el sábado 3-2 ante Japón en un fogoso amistoso internacional en Singapur que terminó con tarjetas rojas para el técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, y para Raphinha.

El japonés Kodai Sano celebra tras anotar en el encuentro amistoso ante Brasil en Singapur el sábado 14 de noviembre del 2026. (AP Foto/David Hu)
El japonés Kodai Sano celebra tras anotar en el encuentro amistoso ante Brasil en Singapur el sábado 14 de noviembre del 2026. (AP Foto/David Hu) AP

Brasil eliminó a Japón en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial en junio, y los nipones parecían decididos a vengarse al adelantarse rápidamente con una ventaja temprana de dos goles.

Takefusa Kubo abrió el marcador a los 15 minutos, al arrancar desde la línea de medio campo para vencer a Pedro Morisco con un disparo rasante. Cuatro minutos después, Keito Nakamura, del Lyon, amplió la ventaja al controlar un centro de Shuto Nakano antes de definir a la red.

Vinicius Jr. recortó la diferencia poco después de la media hora con un golazo. La estrella del Real Madrid recibió un pase de Bruno Guimaraes fuera del área y sacó un remate imparable a la escuadra.

El delantero volvió a marcar con 15 minutos por jugar, al enganchar hacia adentro desde la izquierda y sacar un disparo de larga distancia que pegó en la parte interna del poste derecho antes de cruzar la línea tras rebotar en el poste izquierdo.

Pero Tatsuhiro Sakamoto le dio el triunfo a Japón en el primer minuto del tiempo añadido, cuando el jugador del Coventry aprovechó un balón suelto y anotó a corta distancia.

Las protestas brasileñas por lo que consideraron una falta en la jugada previa derivaron en tarjetas rojas para Ancelotti y para la estrella del Barcelona Raphinha, quien observaba desde la banda tras haber sido sustituido.

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