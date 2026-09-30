Brasil no reemplazará al lesionado Raphinha tras victoria en Australia

El delantero fue sustituido durante la victoria 4-2 sobre Australia el martes, cuando anotó de penal.
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BARCELONA (AP) — Raphinha fue liberado por Brasil el miércoles debido a una lesión muscular.
El delantero fue sustituido durante la victoria 4-2 sobre Australia el martes, cuando anotó de penal.
La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el jugador del Barcelona se sometió a pruebas de imagen que revelaron un leve edema muscular en la parte posterior del muslo derecho.
“Como medida de precaución y para garantizar una pronta recuperación, el jugador será liberado de la selección brasileña”, dijo la confederación. “No se convocará a ningún jugador de reemplazo para el partido amistoso contra India”.
Brasil jugará en India el sábado en su último partido de la ventana internacional. También empató 1-1 con Australia el viernes.
Se espera que Raphinha se someta a más pruebas en España, donde continuará su proceso de recuperación en su club.
Ha tenido un arranque de temporada fulgurante, con 15 goles en 10 partidos entre club y selección.
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FUENTE: AP
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