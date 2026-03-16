Brasil sin Neymar en sus últimos amistosos antes de que Ancelotti anuncie su lista del Mundial

RÍO DE JANEIRO (AP) — Neymar quedó descartado para los amistosos de Brasil en Estados Unidos este mes.

ARCHIVO - Neymar durante una rueda de prensa en Santos, Brasil, el 31 de enero de 2025. (AP Foto/Andre Penner)
ARCHIVO - Neymar durante una rueda de prensa en Santos, Brasil, el 31 de enero de 2025. (AP Foto/Andre Penner) AP

El delantero de 34 años ha sufrido para recuperar su mejor versión desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en octubre de 2023.

Brasil jugará contra Francia en Boston el 26 de marzo y, cuatro días después, ante Croacia en Orlando.

“Esta es una convocatoria que tiene en cuenta a jugadores que están 100% en forma", señaló el lunes el seleccionador Carlo Ancelotti. "Tuvimos lesiones importantes de jugadores como Eder Militao, Bruno Guimaraes, Estevao, Rodrygo”.

Neymar no jugó bien el domingo en el empate 1-1 de Santos contra Corinthians en la liga brasileña.

La lista para el Mundial se anunciará el 18 de mayo. El último partido de preparación del equipo será el 31 de mayo contra Panamá en Rio de Janeiro.

Lista

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahce).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibañez (Al Ahli), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma).

Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray).

Delanteros: Endrick (Lyon), Joao Pedro (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid).

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

Colapsa el sistema eléctrico de Cuba: apagón total tras desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

Falta de combustible acelera el colapso del turismo en Cuba mientras el sector global vive un boom histórico

Cuba desesperada por los dólares de MIAMI: permitirá a cubanos en el exterior invertir y ser dueños de negocios en la isla

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Trump confirma que están hablando con Cuba y asegura: "Algo pasará muy pronto"

